Das Corona-Update vom 24. August

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Homeschooling und Distanzunterricht wird es im neuen Schuljahr voraussichtlich nicht mehr geben. Das erklärte heute zumindest Bayerns Ministerpräsident zum Ziel der Corona-Politik im Freistaat. Die Devise lautet: In Bayern soll Präsenzunterricht an Schulen so lange wie möglich stattfinden – auch bei steigenden Inzidenzwerten. "Wir haben gerade in der Schule das mit Abstand sicherste System", begründete der CSU-Vorsitzende seine Entscheidung. Drei Wochen vor Unterrichtsbeginn ist allerdings noch einiges unklar.

Markus Söder verteidigte außerdem, dass Schülerinnen und Schüler für die verbleibende Ferienzeit von der 3G-Regel ausgenommen sind. Für den Rest der Sommerferien würden Tests Kinder und Jugendliche "überfordern", erklärte Söder angesichts der Verwunderung über diese Regel in Bayern.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Genesene können sich digitales Zertifikat zu überstandener Covid-Erkrankung ausstellen lassen . Bisher war die Ausstellung digitaler Zertifikate nur für Geimpfte und geimpfte Genesene möglich. Wie die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände mitteilte, können sich in vielen Apotheken ab sofort auch kürzlich infizierte, noch ungeimpfte Menschen ein Zertifikat ausstellen lassen. Nötig sind dafür ein gültiger Ausweis und ein positiver PCR-Test , der nicht länger als 180 Tage zurückliegen darf. Mehr dazu hier.



Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 3.877.612 Fälle verzeichnet, das sind 5747 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 666.222 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 644 mehr als am Vortag. (Stand: 24. August)

In Deutschland wurden inzwischen 99.886.403 Impfungen verabreicht. 53.405.091 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 64,2 Prozent. Vollständig geimpft wurden 49.210.918 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 59,2 Prozent. (Stand: 24. August)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

