Das Corona-Update vom 3. November

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Für Ungeimpfte wird es in Bayern noch einmal ein wenig ungemütlicher. Denn der Freistaat hat seine Corona-Regeln verschärft, sodass es künftig in mehr Bereichen zu 2G oder 3G-Plus-Regelungen kommt. Die neuen Regeln gelten ab Samstag.

Weil nicht nur die Inzidenzen bedenklich ansteigen, sondern es auch auf den Intensivstationen immer voller wird, hat das Kabinett beschlossen, die Krankenhausampel anzupassen. Ein neuer Grenzwert: Ab 450 Corona-Patientinnen und Patienten auf Bayerns Intensivstationen gilt Stufe Gelb. Aktuell liegt der Wert bei 488, Stufe Gelb wäre also schon erreicht. Ab Samstag brauchen Geimpfte deshalb vermutlich vielerorts einen PCR-Test, außerdem gilt dann auch wieder die FFP2-Maskenpflicht. Welche Regeln bei welcher Stufe genau gelten, haben wir hier zusammengefasst.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.638.419 Fälle verzeichnet, das sind 20.398 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 829.533 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 3962 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Gelb. Aktuell liegen 488 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 112.237.357 Impfungen verabreicht. 57.782.304 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 69,5 Prozent. Vollständig geimpft wurden 55.566.259 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 66,8 Prozent.

