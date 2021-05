Das Corona-Update vom 5. Mai

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Jetzt bloß keine Zeit verlieren. Nachdem gestern das bayerische Kabinett die Zeichen erstmals wieder auf Öffnung gestellt haben, beginnen Gastronomen und Hotels mit den Vorbereitungen. Schon ab Montag dürfen bestimmte Biergärten und andere Außengastronomie wieder öffnen. Gastronomen, Hotelbetreiber und Verbände sind einerseits dankbar für die Lockerung der Regeln, andererseits sehen sie auch noch einige Fragen ungeklärt. Sarah Ritschel und Franziska Müller wissen, was die Betreiber jetzt vorhaben - und wo sie Schwierigkeiten sehen.

Zu Beginn der Pfingstferien soll dann auch Tourismus wieder möglich sein. Wer trotz Corona-Pandemie nicht auf Urlaub verzichten will, muss einiges beachten. Sören Becker gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Ein negativer Schnelltest könnte eine der Voraussetzungen für den künftigen Biergartenbesuch sein. Praktisch, dass in Augsburg derzeit immer mehr Corona-Schnelltestzentren eröffnen. Oft geschieht das in Zusammenarbeit mit Vereinen, Kaufhäusern oder dem Zoo. Was dahinter steckt und wo die Zentren zu finden sind, weiß Andrea Wenzel.

Deutschlands Impfzentren wurden eilig aus dem Boden gestampft, um die Bevölkerung im Akkord zu immunisieren. So richtig ausgelastet sind sie aber nicht. Auch weil immer mehr Impfstoff in den Hausarztpraxen gespritzt wird. Wie es mit Augsburgs Impfzentrum weitergeht und wie die Stadt beim Impfen plant, erfahren Sie hier.

Rein äußerlich erinnert Ricardo Lange ein wenig an den Schauspieler Bruce Willis . Seit seinem Auftritt neben Jens Spahn in der Bundespressekonferenz ist der Berliner Intensivpfleger ein Star in den sozialen Medien. Seine neue Berühmtheit verdankt Lange seiner Art, offen und ungeschönt über die Lage der Krankenpfleger zu sprechen. Mehr zu Ricardo Lange , erfahren Sie in diesem Porträt.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.451.550 Fälle, das sind 18.034 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 603.434 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2.859 mehr als am Vortag.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

