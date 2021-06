Das Corona-Update vom 6. Juni

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Ab Montag ist in Bayern wieder deutlich mehr Leben möglich. Privat dürfen sich wieder bis zu zehn Personen treffen, die Innengastronomie öffnet, Hochzeiten können in größerer Runde gefeiert werden und Open-Air-Veranstaltungen dürfen mit bis zu 500 Zuschauern stattfinden. Dank der niedrigen Inzidenzen kehren auch viele Schüler erstmals seit Dezember wieder in den vollen Präsenzunterricht zurück. Alle Regeln finden Sie hier im Überblick.

Im Tourismus ist schon seit gut zwei Wochen wieder mehr möglich. Seit Gastronomie und Hotels wieder öffnen dürfen, kommen wieder Besucher nach Augsburg. Einen "Buchungshype" können die Touristiker jedoch nicht feststellen. Gerade die Testpflicht schrecke viele Besucher ab, beobachtet die Branche. Fridtjof Atterdal hat sich umgehört und auch danach gefragt, ob die neuen Regeln die Branche wieder in Schwung bringen dürfte.

Jens Spahn muss sich wieder wegen seines Umgangs mit Schutzmasken verantworten . In einem Bericht wird ihm vorgeworfen, er habe mangelhafte Masken an behinderte und obdachlose Menschen abgeben wollen. Die SPD bringt gar den Rücktritt des CDU-Manns ins Spiel. Michael Stifter über den Fall eines Politikers, der noch vor einem halben Jahr seine Chancen als Kanzlerkandidat auslotete.



Mehr Freiheit für Kulturschaffende hat nicht für mehr Zufriedenheit gesorgt. Zwar dürfen zu Open-Air-Veranstaltungen ab Montag 500 statt 250 Menschen kommen, die Künstler sehen aber Ungerechtigkeit gegenüber anderen Bereichen. So dürfen etwa bei der Fußball-EM mehrere Tausend Menschen ins Stadion. Besonders paradox erscheint, dass drinnen teils mehr möglich ist als draußen. Richard Mayr über Bühnenmenschen, die sich nicht gesehen fühlen.



Ab Montag findet in vielen Schulen Bayerns wieder Präsenzunterricht statt. Trotz Tests, Lüften und Masken können sich Kinder dort anstecken. In diesem Fall müssen Eltern sich nicht nur über Quarantäne und Betreuung Gedanken machen - auch die Schüler-Unfallversicherung kann relevant werden. Diese finanziert im Zweifel Heilbehandlung und schulischen wie gesundheitlichen Wiederaufbau. Hans Peter Seitel gibt einen Überblick.

