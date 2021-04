Das Corona-Update vom 12. April

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Dass Lehrkräfte ihre Klassen im Rahmen der Testpflicht beim Durchführen des Corona-Selbsttests beaufsichtigen müssen, wird von Lehrerverbänden kritisiert. Landrat Alex Eder aus dem Unterallgäu forderte, die Tests zu Hause durchführen zu lassen. Das Kultusministerium hält von dem Vorschlag nichts und auch die Rektorin der Anton-Höfer-Grundschule in Thannhausen sieht es als Aufgabe der Lehrkräfte an. Wie läuft der verpflichtende Selbsttest in der Klasse ab? Sarah Ritschel hat eine Schulklasse bei der ersten Testrunde begleitet: Testpflicht an Schulen: Sogar die Erstklässler beweisen Fachwissen.

Nach über einem Jahr Ausnahmezustand und vielen Stunden auf dem Sofa wünschen sich Urlaubslustige, wieder reisen zu dürfen. Voraussichtlich benötigen die Reisenden dafür in der Europäischen Union einen Corona-Immunitätsnachweis: Die EU will bis Juni das „Digitale Grüne Zertifikat“ als eine Art Impfausweis einführen. Lesen Sie hier, woran die Anbieter des digitalen Passes arbeiten und welche Informationen ablesbar sein sollen: So soll der Impfpass das Reisen wieder möglich machen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Die von der Bundesregierung geplante Bundesnotbremse könnte auch in Bayern die bestehenden Infektionsschutzregeln verschärfen. Unklar ist, was aus dem Click & Meet-Konzept wird und was die Notbremse für den Schulunterricht bedeutet. FDP und Linke kritisieren den Gesetzentwurf, der eine Klage gegen Maßnahmen erschweren würde.

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Kinder und Jugendlichen steigt. Noch gibt es keine wissenschaftlich begründbare Antwort auf die Frage, ob Schulen in der dritten Welle offen gehalten werden können oder schließen müssen. Josef Karg hat bei einem Augsburger Kinderarzt nachgefragt, welche Rolle die Jungen bei der Infektionsausbreitung spielen.

Die erst kürzlich in die Impfstrategie einbezogenen Hausarztpraxen könnten schwerer von Lieferschwierigkeiten betroffen sein als die Impfzentren. Der Vorsitzende der Bayerischen Hausärzte fordert, die Praxen bei der Verteilung der Impfdosen nicht zu benachteiligen und ihnen auch nicht ausschließlich die Erstimpfungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca zu überlassen.

Großbritannien schreitet mit dem Impfprogramm voran und wagt Öffnungen. Nun sollen Zoos, Biergärten und andere Freizeiteinrichtungen ihre Türen wieder aufschließen dürfen. Die Briten begießen ihre wieder erlangte Freiheit in den Pubs, die jedoch noch nicht alle wieder geöffnet sind.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.011.513 Fälle, das sind 13.245 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 530.864 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 3.296 mehr als am Vortag.

Das RKI weist auf seiner Internetseite darauf hin, dass die Corona-Infektionszahlen rund um die Osterfeiertage und -ferien nicht den tatsächlichen Fallzahlen entsprechen, da weniger Personen einen Arzt aufsuchen und auch die Gesundheitsämter nicht an allen Tagen ihre Daten an das RKI übermitteln würden.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Seit ein paar Tagen wird in Bayern bereits der Spargel gestochen. Ab Mitte Mai beginnt die Erdbeerzeit. Alleine ist die Erntearbeit für die Landwirte nicht zu schaffen. Sie suchen als Unterstützung der ausländischen Saisonarbeiter Aushilfen aus dem Inland und nutzen dabei die Plattform "Das Land hilft".

Saisonarbeiter oder Studenten? Landwirte suchen wieder Erntehelfer

PCR-Test, Antigen-Test, Schnelltest und Spucktest - was war das gleich? Welchen Test müssen Schülerinnen und Schüler jetzt machen, um den Unterricht besuchen zu dürfen? Lea Thies erklärt die Unterschiede.

Für Kinder erklärt: Das sind die unterschiedlichen Corona-Tests

Die Landesgartenschau in Ingolstadt hätte längst eröffnet werden sollen. Doch dann fiel das Coronavirus in Deutschland ein. Auch jetzt steht das geplante Programm mit Veranstaltungen auf der Kippe. Die Inzidenzwerte der kommenden Wochen entscheiden darüber, ob Besucherinnen und Besucher das Gelände betreten dürfen. Die Schau soll trotzdem bald erlebbar sein - in digitaler Form.

Eröffnung im Corona-Lockdown: So startet die Landesgartenschau in Ingolstadt virtuell

Die Corona-Inzidenz in Augsburg steigt laut RKI auf 184,8. Die Stadt meldet 97 neue Covid-19-Fälle. Die Corona-Zahlen im Überblick.

Corona in Augsburg: 97 Neuinfektionen, Inzidenz steigt auf 184,8

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

