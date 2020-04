19:58 Uhr

Das Corona-Update vom 20. April

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Jakob Stadler

Schon vorher wurde dazu geraten, im Supermarkt und im öffentlichen Nahverkehr eine Schutzmaske zu tragen - doch jetzt kommt die Pflicht. Im Freistaat Bayern soll die sogenannte Maskenpflicht ab kommendem Montag gelten, das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in einer Regierungserklärung im Landtag an. Beim Einkaufen, in Bus und Bahn müssen die Menschen dann Nase und Mund bedecken - auch sogenannte Community-Masken oder einfache Schals reichen dafür aus. Welche Masken es gibt und was beim Tragen zu beachten ist, erklären wir in diesem Artikel. Außerdem kündigte Söder weitere Hilfen an: Künstler sollen 1000 Euro im Monat erhalten, Eltern müssen für drei Monate keine Kita-Gebühren bezahlen, wenn diese wegen der Corona-Krise geschlossen sind.

Auch Angela Merkel äußerte sich heute zur aktuellen Lage in der Corona-Krise. Sie warnte davor, sich in Sicherheit zu wiegen, und betonte: "Die Situation, die wir jetzt jeden Tag haben, ist trügerisch." Erst in 14 Tagen könne man erkennen, welche Auswirkungen die jetzt in Kraft getretenen Lockerungen haben. Außerdem erklärte sie, wie Deutschland künftig die Kontaktverfolgung verbessern möchte.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 141.672 Fälle, das sind 1775 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 37.849 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 442 mehr als am Vortag. Insgesamt kommen in Bayern auf 100.000 Menschen aktuell 289 mit dem Coronavirus infizierte Personen. Alle bestätigten Fälle in der Region finden Sie in diesem Artikel.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

