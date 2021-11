Sattelzug verliert bei Höchstädt Kies und beschädigt Auto

Auf den Straßen im Kreis Dillingen ist es am Dienstag zu mehreren Unfällen gekommen. In einem Fall bittet die Polizei um Zeugenhinweise.





Am Dienstag hat es im Landkreis nicht nur einmal gekracht. In Wertingen und Buttenwiesen ereigneten sich teils schwere Unfälle. In Buttenwiesen war ein Linienbus beteiligt, in Wertingen wurde ein Fahrer ohnmächtig und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Zusätzlich kam es auf den Straßen im Kreis zu kleineren Zwischenfällen.

Am Dienstagvormittag gegen 11.35 Uhr hat ein auf der Staatsstraße 2033 bei Höchstädt fahrender Sattelzug, der mit Kies beladen war, Teile seiner Ladung verloren. Dabei wurde die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden VW Polo durch Steinschläge beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Die Polizei Dillingen bittet unter der Tel. 09071/56-0 um Zeugenhinweise.

Auffahrunfall an einer Ampel in Dillingen

Am Dienstagabend gegen 17.40 Uhr ist es auf der Donauwörther Straße in Dillingen zu einem Auffahrunfall gekommen, nachdem eine 19-järhige Autofahrerin laut Polizeibericht aus Unachtsamkeit auf einen vor ihr an einer Ampel haltenden Wagen auffuhr. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro.

77-Jähriger kommt von der Straße ab

Gegen 22 Uhr am Dienstag ist es auf der Staatsstraße 2032 bei Dillingen zu einem weiteren Unfall gekommen. Ein 77-järhiger Pkw-Fahrer kam aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und touchierte dabei mit der Beifahrerseite die Leitplanke. An seinem Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. (pol)

