Sport-Geschichte

12:00 Uhr

Ein Sommer voller Höhepunkte, auch im Landkreis Dillingen

Foto: Repro her

Auch die Fans in der Dillinger Königstraße feierten die WM 2006 voller Freude.

Plus Lokale Sportgeschichte(n): Fußball-Fans im Kreis Dillingen feiern die WM im eigenen Land. Ex-Weltmeister Gerd Müller kommt nach Altenberg und ein Mödinger sprintet so schnell wie noch nie. Was im Juli 2006 sonst noch los war.

Von Günther Herdin

Ganz Deutschland feierte 2006 wegen der Fußball-Weltmeisterschaft fünf Wochen lang ein Sommermärchen. Vor allem nach dem gewonnenen Spiel im Viertelfinale im Elfmeterschießen gegen Argentinien. Dabei hielt Torhüter Jens Lehmann zwei Elfmeter, das ganze Land war im schwarz-rot-goldenen Freudentaumel. Weltmeister wurde am Ende zwar Italien, doch mit Platz drei hatte der Gastgeber die Erwartungen voll erfüllt. Große Trauer herrschte hingegen bei den Freunden der Fernsehunterhaltung. Der beliebte Showmaster und Entertainer Rudi Carrell starb im Alter von 71 Jahren. Die mächtigsten Politiker auf der Welt trafen sich im russischen St. Petersburg zum G 8-Gipfel. Deutschland wurde von Bundeskanzlerin Angela Merkel vertreten, die USA von Präsident George W. Bush und Gastgeber Russland von Wladimir Putin.

