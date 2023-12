Volksmusik-Konzert in Höchstädt bringt 2700 Euro für die Kartei der Not

Georg Barfuß und Heribert Zengerle hatten die Benefizveranstaltung zum zehnten Mal organisiert. Die Besucher waren restlos begeistert.

Es war ein Feuerwerk der Volksmusik, das im November im Höchstädter Schloss gezündet wurde: Lauingens Altbürgermeister Georg Barfuß und der frühere Deisenhofener Bürgermeister Heribert Zengerle hatten dort erneut ein Konzert für den guten Zweck organisiert. Mehr als 200 Besucher und Besucherinnen sangen gemeinsam und lachten aus vollem Herzen. Und für die Musik und Unterhaltung sorgten ein Volksmusik-Quartett des Heeresmusikkorps 10 aus Ulm, die Häckl-Buam, der Bissinger Männerchor, der Lauinger Walter Manz, Musikpädagogin Sabine Seidel, der Edelweißchor aus Syrgenstein und der Siebenbürger Männerchor. Der Beifall wollte am Schluss nicht enden.

Heribert Zengerle. Foto: Karl Aumiller

Georg Barfuß, der inzwischen in Gundelfingen lebt, ist selbst immer noch überwältigt von der Benefizveranstaltung, die inzwischen zum zehnten Mal über die Bühne gegangen sei. "Die Rückmeldungen waren überragend. Ein Besucher sagte, dass er solch ein schönes Konzert noch nie erlebt hat", teilt der frühere Landtagsabgeordnete bei der Spendenübergabe mit. Von Anfang an unterstützten Barfuß und seine Helfer mit diesem Volksmusikkonzert die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Und in diesem Jahr kamen 2700 Euro für die Kartei zusammen. Redaktionsleiter Berthold Veh dankte bei der symbolischen Spendenübergabe im Namen des Leserhilfswerks herzlich für den Einsatz. So könne die Kartei weiter Menschen in der Region unterstützen, die unverschuldet in Not geraten sind.

Stubnmusik ist beim nächsten Konzert der Schwerpunkt

Prof. Georg Barfuß selbst arbeitet bereits am Programm für das nächste Benefizkonzert zugunsten des Leserhilfswerks. Es wird am Samstag, 9. November 2024, von 16 bis 19.30 Uhr im Rittersaal des Höchstädter Schlosses stattfinden. "Etwas zum Totlachen" werde es geben, verspricht der FDP-Politiker, der zuvor jahrzehntelang den Christsozialen angehörte. Die "Original Bayerische Schwaben" werden auftreten. "Schwerpunkt wird Stubnmusik sein", sagt der Neu-Gundelfinger, der am Guillain-Barré-Syndrom erkrankte und seitdem auf den Rollstuhl angewiesen ist. Das Volksmusikkonzert für die Kartei werde er weiter mit Heribert Zengerle organisieren. "Solange mir Gott die Kraft dazu gibt, machen wir das", betont Barfuß. (bv)

