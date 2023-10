Kreis Dillingen/Augsburg

08.10.2023

Der Höchstädter Manuel Knoll (CSU) wird direkt in den Landtag gewählt

Der Druck fällt ab: CSU-Politiker Manuel Knoll wurde am Sonntag im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen mit 35,3 Prozent der Erststimmen direkt in den Landtag gewählt.

Plus Der Erststimmenbewerber der Christsozialen gewinnt das Direktmandat klar vor dem FW-Landtagskandidaten Fabian Mehring. Ulrich Singer (AfD) erhält fast 20 Prozent.

Von Berthold Veh, Christina Brummer

Manuel Knoll hat es geschafft. Der 33-jährige CSU-Politiker ist am Sonntag im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen direkt in den Bayerischen Landtag gewählt worden. Der Höchstädter lag nach der Auszählung mit 35,3 Prozent der Erststimmen auf Rang eins unter den Direktkandidaten, und damit deutlich vor seinem FW-Konkurrenten Fabian Mehring, der auf 24,5 Prozent kam. Knoll tritt nach seinem Wahlsieg die Nachfolge des langjährigen CSU-Abgeordneten Georg Winter an. Der Höchstädter war seit 1990 sieben Mal direkt in den Landtag gewählt worden.

Zuversicht bei der Stimmabgabe: Der CSU-Landtagskandidat Manuel Knoll stimmte am Wahlsonntag um 11.15 Uhr im Stimmbezirk 201 im Höchstädter Rathaus ab. Foto: Berthold Veh

Als die ersten Ergebnisse am Wahlabend den klaren Gewinn des Direktmandats wahrscheinlich werden lassen, ist die Freude Knolls dementsprechend groß. Bereits bei der Stimmabgabe am Vormittag im Höchstädter Rathaus war einiges an Anspannung von ihm abgefallen. "Es ist wie bei einem Schulabschluss", sagte Knoll. Die Prüfungen seien geschrieben, und jetzt warte er auf das Zeugnis, das hoffentlich gut ausfallen werde. Gut ein Jahr lang war der Bezirksvorsitzende der Jungen Union – die Nachwuchsorganisation der CSU – im Wahlkampf von Termin zu Termin geeilt. Im Hurga-Club in Unterthürheim feierten die Anhänger am Sonntagabend den Wahlsieg des Höchstädters ausgiebig.

