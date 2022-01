Dillinger Landratswahl: Wer will Amtsinhaber Leo Schrell beerben?

Plus Mirjam Steiner, Katja Müller, Eva Lettenbauer – welche Namen im Landkreis Dillingen vor der Landratswahl für die Nachfolge von Leo Schrell im Gespräch sind.

Die Landratswahl am 15. Mai ist ein heiß diskutiertes Thema – denn es fehlen die Kandidatinnen und Kandidaten. Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz ( CSU) hat abgesagt. Und Fabian Mehring, parlamentarischer Geschäftsführer der Freien Wähler, sieht seine Zukunft dem Vernehmen nach eher in der Landespolitik. Aber wer sagt denn, dass ein Mann die Nachfolge von Landrat Leo Schrell (FW) antreten muss?