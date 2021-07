Fußball

17:57 Uhr

Wertinger Fußballer wollen die 40-Punkte-Marke schnell erreichen

Plus Bezirksligist TSV Wertingen sieht sich für die neue Saison gut aufgestellt und will mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben. Auf welche Spiele sich der neue Sportleiter Roman Artes besonders freut.

Von Günther Herdin

Das Corona-Virus und die damit verbundenen Lockdowns haben den gesamten Sport im Landkreis über Monate hinweg weitgehend zum Erliegen gebracht. Jetzt aber rollt der Ball seit wenigen Wochen wieder. Und aus Testpartien werden in der Bezirksliga Nord sowie in den Kreisligen Nord und West ab August endlich wieder Punktspiele. Deshalb nehmen wir im DZ/WZ-Fußballcheck die höherklassigeren Vereine aus dem Landkreis Dillingen vor dem Saisonstart genauer unter die Lupe. Heute ist der TSV Wertingen als einziger Landkreis-Verein in der Bezirksliga Nord an der Reihe.

