Glückselig in Günzburg

Futsal: Der FC Gundelfingen schafft ein „Kunststück“, das ihm zuletzt 2012 gelungen war. Glött und Altenmünster scheitern ebenso wie ein Landkreis-Trio in Nördlingen.

Die SSV Glött hatte 2017 den Sprung zur Endrunde der Futsal-Bezirksmeisterschaft geschafft, vor Jahresfrist waren die Landkreis-Vereine dann allesamt in den Vorrunden gescheitert. Dieses Wochenende traten sechs Teams aus dem Verbreitungsgebiet von Donau-Zeitung und Wertinger Zeitung bei drei Vorrunden-Turnieren der 40. schwäbischen Titelkämpfe an. Und Landesligist FC Gundelfingen darf erstmals seit 2012 wieder zur Endrunde am Samstag, 12. Januar, in der Günzburger Rebayhalle. Die grün-weißen Fußballer gewannen das Vorrundenturnier – ebenfalls in Günzburg – mit 4:2 Toren im Endspiel gegen den SC Bubesheim.

Vorrunde Neusäß: Keine Punkte für Altenmünster

Null Punkte, letzter Platz der Gruppe – die Bilanz des SC Altenmünster bei der Bezirksvorrunde in Neusäß liest sich auf den ersten Blick ernüchternd. Doch beide Spiele gingen nur knapp mit jeweils 2:3 Toren verloren. So oder so: Der SCA war damit bereits in der Gruppenphase gescheitert. Der TSV Bobingen stellte das beste Team und durfte sich vor gut 200 Besuchern über den Tageserfolg freuen – auch wenn es der TSV im Finale gegen den Ligarivalen Türkgücü Königsbrunn spannend machte (3:2 n.E.). Königbrunns Florent Kuci war erfolgreichster Schütze dieser Vorrunde (5 Tore).

Vorrunde Günzburg: Glött gehandicapt

In Günzburgs Rebayhalle gab sich der FC Gundelfingen vor 380 zahlenden Besuchern keine Blöße und setzte sich im Finale mit 4:2 gegen den Gastgeber SC Bubesheim durch. Zwar waren die Bubesheimer durch den Schlüsselbeinbruch von Yahya Dinc und dem Platzverweis für Keeper Johannes Kircher nach dem Halbfinale gegen die SSV Glött personell gehandicapt, trotzdem blieb der Bezirksligist bis kurz vor Ende dran. Was auch daran lag, dass die Gundelfinger etliche gute Chancen liegen ließen und in der Schlussphase durch einen verwandelten Zehnmeter-Strafstoß von Axel Schnell den Anschlusstreffer zum 2:3 hinnehmen mussten. Doch in der Schlussminute machte Michael Grötzinger mit seinem zweiten Endspieltreffer den 4:2-Sieg des Landesligisten perfekt.

„Wir hatten heute richtig Bock auf das Turnier und wollten unbedingt gewinnen“, meinte der 19-jährige Gundelfinger Marius Brugger und bestätigte damit seinen Trainer Martin Weng, der feststellte: „Die Jungs waren heiß und haben sich den Erfolg durch eine richtig souveräne Leistung verdient.“

Sowohl der spätere Turniersieger als auch die Bubesheimer waren mit zwei Siegen in der Gruppenphase ins Halbfinale marschiert, die Gundelfinger leisteten mit dem 6:3-Sieg gegen die SG Reisensburg/Leinheim auch noch „Schützenhilfe“ für ihren Landkreisrivalen SSV Glött. Der war im Klassement ein Tor besser als die Reisensburger und traf im Halbfinale auf Bubesheim.

„Das war unser Ziel mit der neu zusammengewürfelten Mannschaft“, verriet Lilien-Stürmer Peter Matkey, der auch mit dem Auftritt gegen den Ligarivalen zufrieden war: „Wir haben Bubesheim richtig gefordert.“ Dass es bei der 1:2-Niederlage der Seinen nach dem Schlusspfiff noch einmal hektisch wurde, konnte er nicht nachvollziehen. Eigentlich wollte er SCB-Keeper Johannes Kircher die Hand reichen, doch der stieß Matkey um und sah dafür den roten Karton von Referee Philipp Ettenreich. Womit Kircher im Finale fehlte.

Die Ehrenpreise gingen an den Bubesheimer Hakan Polat (bester Spieler und mit fünf Toren erfolgreichster Schütze) sowie Thannhausens Ozan Hakin (bester Keeper), der mit seinem Team punkt- und torlos ausgeschieden war.

Vorrunde Nördlingen: Dillingen macht es spannend

Gleich drei Landkreis-Teams stellten sich am Spätnachmittag und Abend des gestrigen Sonntags der starken Konkurrenz vor 300 Zuschauern in der Nördlinger Hermann-Kessler-Halle: in Gruppe eins die SSV Dillingen und Roggden, in Gruppe zwei Wertingen.

Für den SV Roggden gab es dabei nicht viel zu erben – jeweils 0:3 wurde gegen Dillingen und Gastgeber TSV Nördlingen verloren. Weil sich letztere beiden Teams im direkten Duell 3:3 unentschieden trennten, musste ein Sechsmeter-Schießen über Gruppenplatz eins entscheiden, das Nördlingen 7:6 gewann. Dillingen erreichte damit ebenso als Zweiter das Halbfinale wie Wertingen in Gruppe zwei. Die Wertinger hatten zum Auftakt Monheim 2:1 bezwungen, um dann Gruppensieger Holzkirchen 0:1 zu unterliegen.

Das Aus kam für Wertingen im Halbfinale gegen Bayernligisten Nördlingen: Sascha Hof schoss die Rieser mit drei Toren bis zur Pause 3:0 in Front (Endstand 4:0). Im anderen Semifinale ging es dramatisch zu: Lange stand es torlos, ehe der spätere Turniersieger SV Holzkirchen fünf Minuten vor Ende in Führung ging und Thomas Kratz in der Schlussminute den Dillinger 1:1-Ausgleich markierte. Zwei Sekunden vor dem Abpfiff leistete sich Lars Jaud ein Foulspiel, der fällige Sechsmeter führte zur 1:2-Niederlage seiner SSV. (gül/wab)

