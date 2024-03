Der Winterschlaf im Fußball Kreis Donau ist vorbei

Fußball-Kreisligen: Holzheim und TG Lauingen starten mit Heimspielen ins Punktspiel-Frühjahr. Der FC Lauingen muss in Jettingen ran, Dillingen in Krumbach. In der Nord-Gruppe ist die SSV Höchstädt diesmal spielfrei.

Beim ersten kompletten Spieltag der Fußball-Kreisligen im neuen Jahr ist die SSV Höchstädt in der Gruppe Nord spielfrei. In der Kreisliga West genießen Türk Gücü Lauingen und der SV Holzheim Heimrecht, während der FC Lauingen und die SSV Dillingen auswärts ran müssen.

Jettingen II – FC Lauingen

Nach rund sechs Wochen Üben für die Frühjahrssaison geht es für den FCL am Sonntag bei der Bezirksliga-Reserve in Jettingen wieder um Punkte. „Die Trainingsbeteiligung und Intensität in der Vorbereitung waren absolut in Ordnung, in den Testspielen allerdings wechselte Licht und Schatten ab“, blickt Coach Harris Tausend auf die jüngste Zeit zurück. Vor allem in der Chancenverwertung wollen sich die Mohrenstädter verbessern. Unterschätzen wird Lauingen die Gastgeber sicher nicht, brachte Jettingen II dem FCL doch die erste Heimniederlage der Saison bei (1:2). Anstoß in Jettingen ist bereits um 13 Uhr. (JOHA)

Holzheim – Wiesenbach

Es hat etwas von Bezirksliga-Feeling, wenn sich der SV Holzheim nach der Winterpause bis einschließlich Ostermontag mit allen vier Top-Platzierten der Kreisliga West duellieren darf. Dabei nimmt Tabellendritter SpVgg Wiesenbach, der am Sonntag (14 Uhr) am Sudetenweg gastiert, die Rolle des Geheimfavoriten ein, wenn es um die Aufstiegstickets geht. Im Hinspiel unterlag Holzheim dem Team von Trainer Nikolas Berchtold mit seinen Topangreifern Martin Böck, Fabian und Daniel Steck 0:2. Der SVH möchte an Leistungen vor der Winterpause anknüpfen. Personell gibt es Positives wie Negatives zu vermelden. Pascal Petermann (grippaler Infekt) und Simon Buchholz (Rückenprobleme) konnten unter der Woche trainieren. Fehlen wird SVH-Trainer Thomas Weber Timo Czernoch. Der musste sich unter der Woche einer OP am Sprunggelenk unterziehen. (gb)

TG Lauingen – Ziemetshausen

Für den Tabellenzweiten Ziemetshausen zählt in Lauingen nur der Sieg, um Spitzenreiter Thannhausen auf den Fersen zu bleiben. Das Hinspiel gewann der TSV mit 4:2 gegen den aktuellen Siebten Türk Gücü. In die Winterpause hatten sich beide Teams erfolgreich verabschiedet: TG Lauingen mit einem 1:0-Erfolg in Balzhausen, Ziemetshausen mit einem 7:0-Kantersieg auf eigenem Platz gegen Mindelzell. (dz)

SpVgg Krumbach – Dillingen

Das 4:1 im Hinspiel war der erste Saisonsieg für Aufsteiger Dillingen, der sich inzwischen mit 18 Punkten einen Mittelfeldplatz erspielt hat. Die SSV-Torschützen im August waren Berat Kasumi per Strafstoß, Dominik Riedinger, Florent Isufi und Adonis Isufi. Deutlich schlechter sieht es aktuell für die gastgebende SpVgg aus, die mit nur zehn Zählern Tabellenvorletzter ist. (dz)

Lesen Sie dazu auch