Für Wertingen geht es ums Prestige

Fußball-Bezirksliga: Mit einem Sieg würde man an Gastgeber Meitingen vorziehen.

Zwei Spieltage vor Ende der Saison stehen sowohl der TSV Meitingen, als auch der TSV Wertingen im gesicherten Mittelfeld der Fußball-Bezirksliga Nord. Beide Teams haben den Klassenerhalt bereits frühzeitig eingetütet und auch in Richtung Aufstiegsplätze ist der Punkteabstand mittlerweile zu groß. Im Altlandkreis-Derby, welches am Samstag um 14 Uhr in Meitingen angepfiffen wird, geht es also vornehmlich um die Ehre.

Die beiden Tabellennachbarn trennen zwei Punkte. Bei einem Sieg des TSV Wertingen würden die Zusamstädter an den Lechtalern vorbeiziehen. Laut fupa-Datenerfassung ist die Begegnung am Samstag die 20. Auflage des Lokalduells in der Bezirksliga. 19 Mal traten die Mannschaften schon aufeinander und die Bilanz weist eine große Ausgeglichenheit aus. Sieben Siegen des TSV Wertingen stehen – bei sechs Unentschieden – sechs Meitinger Erfolge entgegen. In den jüngsten drei Aufeinandertreffen konnten die Meitinger allerdings nicht mehr gegen Wertingen gewinnen.

Wertinger Lazarett wird größer

Die Gäste waren bereits unter der Woche beim SC Bubesheim im Einsatz. Dort bewies die Mannschaft von Trainer Daniel Schneider Moral und erzielte in der dritten Minute der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleichstreffer. Torschütze war der eingewechselte Ivan Rasic, welcher zuletzt nach langer Verletzungspause häufiger in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam. Die Liste des Wertinger Lazaretts hat sich in Bubesheim jedoch weiter vergrößert. Marcel Gebauer zog sich bei einem Zweikampf einen Bänderriss zu. Da zudem der offensive Mittelfeldspieler Manuel Rueß, welcher in den vergangenen Partien als Aushilfsstürmer fungierte, im Urlaub weilt, wird Schneider in seiner Aufstellung erneut improvisieren müssen.

Es fehlen: Rueß (Urlaub), Bschorer, McIntosh, Kotter, Gebauer, Prestel, Völk, Fackler, Schwarzfischer (alle verletzt)

Hinspiel: 2:0 für Wertingen