Härtetest für den FC Lauingen

Fußball-Kreisligen: Tabellenführer Wiesenbach kommt ins Auwaldstadion. Auch Dillingen und Türk Gücü kicken schon am Samstag.

Bereits am Samstag um 15.30 Uhr tragen die SSV Dillingen und der FC Lauingen ihre Heimspiele der Fußball-Kreisliga West aus. Eine halbe Stunde später läuft Türk Gücü beim SC Bubesheim auf. Am Sonntag (15 Uhr) sind dann von den Landkreis-Teams nur noch Holzheim sowie in der Kreisliga Nord die SSV Höchstädt am Ball.

Kreisliga West

Dillingen – Thannhausen

Die „0“ schreibt Schlusslicht SpVgg Krumbach. Davor reihen sich drei Vereine mit jeweils fünf Saisonpunkten ein, darunter Aufsteiger SSV Dillingen (wie Krumbach erst sechs Saisonspiele). Eine Partie und neun Punkte mehr weisen zurzeit die Gäste aus Thannhausen auf, was für sie den vierten Rang bedeutet – in einer allerdings sehr „schiefen“ Tabelle. So hat Zweiter Offingen schon neun Partien ausgetragen. (dz)

FC Lauingen – Wiesenbach

Als Tabellenführer gibt die SpVgg Wiesenbach am Samstag ihr Gastspiel im Auwaldstadion. Mit nur sieben Gegentreffern stellt die Mannschaft von SpVgg-Coach Nikolas Berchthold derzeit die stärkste Defensive der Liga. Für den FC Lauingen galt es in der vergangenen Trainingswoche, die 0:5-Niederlage in Wiesenbach aufzuarbeiten. Will man gegen den Spitzenreiter vor heimischem Publikum punkten, bedarf es einer gehörigen Leistungssteigerung. Vor allem müssen die immer wieder auftretenden individuellen Fehler abgestellt werden. (JOHA)

Bubesheim – TG Lauingen

Sportlich gesehen begegnen sich beide Mannschaften aktuell auf Augenhöhe. Türk Gücü hat ein Spiel mehr ausgetragen und ist überraschend Tabellendritter, auf Rang sechs steht Gastgeber Bubesheim mit drei Punkten weniger. (dz)

Altenmünster – SV Holzheim

Erneut nicht weit ist die Anreise für Holzheim zum nächsten Auswärtsspiel. Kurz hinter die Landkreisgrenze wartet der SC Altenmünster auf die Aschbergler. Die Gäste wollen mit dem Schwung und dem Selbstvertrauen vom ersten Saisonsieg in der Vorwoche bei diesem Nachbarschaftsduell nachlegen. Allerdings ist Altenmünster gewillt, seinen Negativtrend zu stoppen. Seit vier Spiele wartet der Ex-Bezirksligist um seine Spielertrainer Osterhoff, Tuksar und Schmid auf einen Erfolg. Veränderungen gibt es beim SVH in der Startelf: Die Offensivspieler Timo Czernoch (Beruf) und Fabian Miller (Urlaub) stehen nicht im Kader von Trainer Thomas Weber. (gb)

Kreisliga Nord

Hainsfarth – Höchstädt

Stark ersatzgeschwächt reisen die Rothosen am Sonntag zum weitesten Auswärtsspiel der Saison ins Burschelstadion nach Hainsfarth. Schwerer als die klare 0:4-Heimniederlage gegen den TSV Oettingen wiegen die Verletzungen von Keeper Marco Kommer, Spielertrainer Michael Mayerle und Verteidiger Jannis Weißbecker, die das bestehende Lazarett um Sebastian Kölle, Simon Stelzle, Marcel Zengerle und Tizian Korittke noch einmal deutlich vergrößern. So dürfen sich Gastgeber, die aktuell einen Punkt hinter der SSV rangieren, als Favorit dieser Partie fühlen. Hainsfarth agierte wie viele Mannschaften aus dem Ries seit jeher zweikampfstark und robust, verfügt aber darüber hinaus auch über spielstarke Akteure wie Spielmacher Nico Leister. Dessen Kreise gilt es einzuschränken. (JOEB)