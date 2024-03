Heiße Holzheimer Ostertage

Fußball-Kreisligen: Zwei schwere Gegner warten auf die Aschbergler. Auch Dillingen und Höchstädt sind im Doppel-Einsatz. Der FCL und Türk Gücü Lauingen kicken nur samstags.

Drei der fünf Landkreis-Kreisligisten sind über Ostern gleich zweimal im Einsatz: der SV Holzheim und die SSV Dillingen in der KL West sowie Höchstädt in der Nord-Gruppe.

Kreisliga West

SV Holzheim

Mit einem Doppelspieltag gegen Bubesheim und Ziemetshausen gestaltet sich das Osterwochenende für Holzheim anspruchsvoll. Zwei Bezirksliga-Absteiger und Aufstiegsanwärter sind die Gegner. Am Karsamstag empfängt die Weber-Truppe den SC Bubesheim am Sudetenweg (15.30 Uhr). Das Hinspiel verlor Holzheim 0:2, enttäuschte aber keineswegs und machte es dem Favoriten schwer. Am Ostermontag gastieren die Aschbergler dann zu einem Nachholspiel beim TSV Ziemetshausen (15 Uhr). In der Hinrunde sicherte sich der SVH gegen starke Gäste einen wertvollen Punkt (1:1). Gastgeber Tarik Music ist dank 17 Treffern und sieben Assists aktuell die Nummer eins in der KL West. Personell wird es bei Holzheim wieder einige Änderungen geben. Kapitän Johannes Scheider und Pascal Petermann kehren in den Kader zurück. (gb)

SSV Dillingen

Die Kreisstädter sind die Mannschaft der Stunde mit zuletzt fünf Siegen in Folge. Am Osterwochenende muss die SSV zweimal ran, wobei die Samstag-Partie beim Aufstiegskandidaten TSV Offingen (15.30 Uhr) weitaus schwieriger sein dürfte als das Duell am Ostermontag (17 Uhr) gegen die Zweitvertretung des VfR Jettingen . Immer mehr zahlt sich bei den Dillingern die Erweiterung des Kaders in der Winterpause durch die Neuzugänge Lloqanaj Ardrit ( SG Röfingen ) und Michael Hildmann ( TSV Gersthofen ) aus. Ardit hat bereits vier Treffer erzielt, Hildmann auch schon einmal getroffen und zudem die Abwehr stabilisiert. (her)

FC Lauingen

Als bestplatzierte Landkreis-Team in der Kreisliga West kann sich der FCL ganz auf die Auswärtspartie am Samstag um 15.30 Uhr beim Zwölften Mindelzell konzentrieren. Nach zwei Heimsiegen im Auwaldstadion fahren die Mohrenstädter zu ihrem ersten Auswärtsspiel im Sportjahr 2024. Für den FCL gilt es, in der Chancenverwertung an die gezeigte Leistung beim jüngsten Heimsieg gegen die SpVgg Krumbach anzuknüpfen. Der gastgebende Sportverein um seine Trainer Herbert Wiest will vor heimischem Publikum alles daran setzen, die drei Niederlagen nach der Winterpause vergessen zu machen und voll zu punkten. Die jüngsten FCL-Partien gegen Mindelzell waren immer bis zum Abpfiff heiß umkämpft. Auch beim Hinspiel lief Lauingen zweimal einem Rückstand hinterher, ehe Lukas Hummel in den Schlussminuten der 3:2-Siegtreffer gelang. (JOHA)

TG Lauingen

Den Titelanwärter und Tabellendritten SpVgg Wiesenbach erwartet Türk Gücü am Samstag – und will nach zwei Unentschieden der ersten Sieg 2024 einfahren. (dz)





Kreisliga Nord

SSV Höchstädt

Doppelt im Einsatz sind auch die Rothosen am Osterwochenende . Zunächst trifft die SSV am Samstag daheim auf Schlusslicht SpVgg Riedlingen (15.30 Uhr), ehe sie am Ostermontag um 15 Uhr beim FC Mertingen antritt. Beide Kontrahenten stehen in der Tabelle hinter Höchstädt . Deshalb sollen mit zwei Siegen die letzten Zweifel am Klassenerhalt vertrieben werden. Dazu ist aber eine spielerische Leistungssteigerung. Defensiv stand die SSV wie eigentlich schon die ganze Saison über auch zuletzt sehr stabil. Regisseur Patrick Wanek gab gegen Möttingen sein lang ersehntes Comeback. Der zuletzt gesperrte Kapitän Benedikt Wurm kehrt in den Kader zurück. Ob die zuletzt angeschlagenen Jannis Weißbecker und Thomas Junginger wieder mitwirken können, entscheidet sich kurzfristig. (JOEB)

