TV Dillingen: Aufgaben sind gelöst, jetzt heißt es abwarten

Volleyball: Dillinger Männer-Team kann erstmals die Landesliga-Relegation erreichen.

Nach ihrem fulminanten finalen Spieltag in Pfuhl stehen die Volleyballer des TV Dillingen kurz davor, den zweiten Platz in der Bezirksliga zu erreichen. Lediglich Bobingen – mit vier Spielen im Rückstand – könnte dies noch verhindern. Der bisher ungeschlagene TSV Schwabmünchen, der aktuell sogar noch fünf Partien weniger als der TVD ausgetragen hat, wird aller Voraussicht noch vorbeiziehen. Bobingen müsste alle ausstehenden Spiele nun deutlich gewinnen, um Dillingen vom zweiten Platz zu verdrängen, der zur Teilnahme an der Landesliga-Relegation berechtigt.

In Pfuhl gewann der TV Dillingen zunächst gegen die Gastgeber mit 3:2, um dann den SV Mauerstetten mit 3:1 zu bezwingen. Im ersten Spiel traf man auf den TSV Pfuhl, welchen man in der Vorwoche beim Heimspieltag mit 3:1 geschlagen hatte. Dieses Mal gingen die Dillinger dank einer überzeugenden Leistung mit 2:0 in Führung. Insbesondere gegen die Außenangreifer Andreas Ludewigt und Jonas Diekmann fand der Gegner keine Lösung. Danach ließ man jedoch etwas nach, was Pfuhl nutzte, um zum 2:2 auszugleichen. Im Tiebreak war es dann an Christian Sander, die freien Räume in der gegnerischen Hälfte geschickt zu nutzen und die entscheidenden Punkte einzufahren.

Dillingen kämpft erfolgreich

Da der TSV Pfuhl anschließend souverän Mauerstetten besiegte, wurde es für Dillingen nochmals richtig spannend. In ihrem letzten Spiel der regulären Saison lieferten die Donaustädter dem Tabellenführer einen spannenden Kampf. Nach der Niederlage im ersten Duell waren alle Dillinger heiß, diesmal das Spiel zu gewinnen. Die Mittelangreifer Lukas Riesenegger und Markus Fidelak erzielten zu Beginn viele wichtige Punkte. Auch die beiden Nachwuchsspieler Julian Merkle und Tim Nölder überzeugten erneut mit einer starken Leistung.

Trotz der starken Leistung wurde die Partie ein Thriller. Mit 25:22, 22:25, 25:21 und 25:17 war jeder Satz umkämpft. Am Ende machte die starke Leistung der Einwechselspieler den Unterschied. Für Libero Wladislaw Manschin, der bis kurz vor Schluss einen starken Tag hatte, dann aber verletzt ausgewechselt wurde, übernahm Max Hartmann, der ebenfalls überzeugen konnte. In der „Mitte“ erzielte Marvin Phieler nach starken Zuspielen von Rayan Böhm die finalen Punkte zum 3:1-Sieg.

Durch diesen Überraschungserfolg konnte der TV Dillingen nun in der Tabelle an Mauerstetten vorbeiziehen. Nach zwölf Spielen stehen die Dillinger Volleyballer als Aufsteiger mit 26 Punkten an der Tabellenspitze der Bezirksliga. Falls jetzt Bobingen bzw. Schwabmünchen „mitspielen“, dann erreichen die Volleyball-Männer des TV Dillingen zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Relegation zur Landesliga. Die nächsten Wochen versprechen somit viel Spannung beim Beobachten der Ergebnisse der Konkurrenten. (rybö)

