Der SV Wörnitzstein-Berg zieht weiter seine Kreise

Plus Fußball Bezirksliga: SV Wörnitzstein-Berg gewinnt das Topspiel gegen Meitingen und setzt sich auf Platz drei fest. Rains Zweite kassiert drei Tore in Horgau.

Während der SV Wörnitzstein-Berg im Bezirksliga-Topspiel gegen Meitingen seinen neunten Sieg feiert, muss der TSV Rain II beim 0:3 gegen Horgau bereits seine zehnte Niederlage hinnehmen. Ohne Punkte blieb auch der SV Holzkirchen, weil dessen Spiel beim SSV Glött am Freitagabend abgesagt wurde.

SV Wörnitzstein-Berg – TSV Meitingen 2:1 (1:0). Zum Auftakt der Rückrunde gastierte der formstarke TSV Meitingen im Donauwörther Stauferpark. Vor dem Spiel erwartete man ein kleines Spektakel, da beide Teams sich in der Vergangenheit wenig schenkten. Und so mussten die Zuschauerinnen und Zuschauer auch nicht lange auf die ersten Höhepunkte warten. Bereits nach zwei Minuten hatte Julian Schmidbaur die Chance zum 1:0, doch Gästekeeper Niklas Schmitt war zur Stelle. Doch wenig später war Schmitt machtlos, als Schmidbaur einen Ball aus der Luft mit der Innenseite annahm und überlegt zum 1:0 für die Hausherren einschob (7.). Diese Führung war nicht unverdient. Kurz darauf hatte Maximillian Bschor das 2:0 auf dem Fuß, als Benedikt Hoser Max Göttler schickte. Dessen Hereingabe fand Bschor, doch dessen Abschluss ging knapp neben das Meitinger Tor (10.). Die Gäste kamen nach 20 Minuten zu ihrer ersten Chance, doch Heimtormann Müller lenkte den Ball knapp über den Querbalken. Zu diesem Zeitpunkt drückte Meitingen auf den Ausgleich, aber die Abschlüsse waren zu harmlos. Auch Wörnitzstein kam bis zur Halbzeit noch zu einigen Chancen, die Torabschlüsse waren auch hier zu ungenau. Vor der Halbzeit klärte Müller einen gefährlichen Ball der Meitinger.