Fußball

20:10 Uhr

Es wird eng an der Spitze der Kreisliga Nord

Plus Nördlingen patzt, Alerheim zieht gleich. Ebermergen gleicht nach Rückstand gegen Buchdorf noch aus. Marktoffingen trotz Maihingen Punkt ab. Wemding verliert.

An der Tabellenspitze der Kreisliga Nord steht weiterhin Nördlingen. Aufgeschlossen hat durch das Remis des TSV allerdings Verfolger Alerheim. Im Duell der Tabellennachbarn trennten sich Buchdorf und Ebermergen unentschieden, während Wemding gegen Verfolger Hainsfarth deutlich unterlag.

TSV Wemding – FSV Reimlingen 0:3 (0:2). Die Heimelf leistete sich viele Fehler und war offensiv harmlos, unterlag somit verdient. Bereits mit dem ersten Abschluss ging der FSV durch einen Fernschuss von Andreas Sing in Führung (3.). Wemding agierte danach verunsichert und kam nicht richtig in Schwung. Auch Reimlingen wurde in der zerfahrenen Partie nicht mehr gefährlich, ehe Leonard Lechner in der Nachspielzeit die Überzahl (Zehn-Minuten-Strafe) per Schlenzer zum 0:2 nutzte. Nach Wiederbeginn vergab Manuel Fensterer die große Chance zum Anschlusstreffer, auf der Gegenseite verhinderte TSV-Keeper Kim Weiß zweimal die Entscheidung. Es blieb eine Begegnung auf überschaubarem Niveau, die Gastgeber haderten auch immer wieder – teils verständlich – mit dem Schiedsrichter. In der Schlussphase legte FSV-Spielertrainer Dominik Kohnle noch das 0:3 nach. Zuschauer: 85. (unf)

