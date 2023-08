Perfekter Saisonstart für den TSV Monheim

Klarer 5:0-Erfolg über Niederhofen-Hausen. Auch Neuling Gundelsheim/Weilheim-Rehau gewinnt hoch. Das Derby entscheidet Mönchsdeggingen gegen Bissingen 3:2 für sich. Kantersieg für Flotzheim bei Aufsteiger Megesheim.

Es war ein turbulenter und torreicher Auftakt in die neue Saison der Fußball-Kreisklasse Nord I: Dafür stand stellvertretend das Auftaktspiel am Samstagabend in Mönchsdeggingen, das der heimische TSV im Derby 3:2 gegen Aufsteiger Bissingen für sich entschied. Mit Gundelsheim/Weilheim-Rehau feierte ein weiterer Neuling mit einem 6:1 dagegen einen gelungenen Start. Mit dem gleichen Ergebnis unterlag jedoch Mit-Aufsteiger SV Megesheim der SG Flotzheim/ Fünfstetten. Der TSV Monheim zeigte sich beim klaren 5:0-Sieg gegen Niederhofen-Hausen in guter Form.

TSV Mönchsdeggingen – TSV Bissingen 3:2 (0:1). In einem spannenden Eröffnungsspiel erzielte Dominik Konle mit der ersten Chance das 0:1 für Bissingen (4.). Danach gab es mehrere gute Chancen nach Standardsituationen für Mönchsdeggingen , ehe Sven Mecko den Pfosten des Gästetores anvisierte (39.). In der zweiten Halbzeit dann sechs „wilde“ Spielminuten. Zuerst traf Manuel Beck aus der Distanz zum 1:1 (64.), dem Philipp Beck sogleich das 2:1 folgen ließ (66.). Doch die Gäste hielten dagegen und erneut Dominik Konle gelang der 2:2-Ausgleich. Nach einem Freistoß von Manuel Beck köpfte Philipp Beck zum 3:2 und damit zur erneuten Heimführung ein (70.). In der Nachspielzeit fast das 3:3, das jedoch wegen Abseitsstellung keine Anerkennung fand. (aku) ZS: 160.

SpVgg Minderoffingen – Lauber SV 4:1 (1:1). Die erste Hälfte verlief ausgeglichen, wobei Bernd Wolf bei der ersten Chance übers Lauber Tor zielte (5.). Die Gäste gingen in Führung, als Simon Renner eine schöne Flanke zum 0:1 einköpfte (12.). Doch Patrick Ott drückte einen weiten Flankenball zum 1:1-Ausgleich über die Linie (26.). Der SpVgg gelang ein Blitzstart in den zweiten Durchgang. Adrian Stimpfle verwandelte einen Eckball direkt zum 2:1 (48.) und Oskar Bayrle schoss überlegt an Gästekeeper Fackler vorbei zum 3:1 ein (50.). Stimpfle visierte die Latte des Lauber Tores an (60.), ehe Tamer Tunali nach einer unglücklichen Abwehraktion zum 4:1 traf (78.). Stimpfle scheiterte noch im Eins-gegen-Eins gegen den toll reagierenden Tormann Lechner (84.). Aufgrund der zweiten Halbzeit war der klare Sieg verdient. (aku) Zuschauer: 65.

TSV Monheim – SG Niederhofen-Hausen 5:0 (2:0). Der TSV startete stark in die Partie und hatte das Geschehen komplett im Griff. Bereits nach drei Minuten schlug Tobias Rosskopf einen Freistoß aus dem Halbfeld, welchen Lukas Felbinger per Kopf verwandelte. Dann eine schöne Kombination: Timo Kotter lupfte den Ball an den Außenpfosten, wo Rosskopf passgenau auf Felbinger weiterleitete, der zum 2:0 vollstreckte. Die Gäste konnten kaum für Entlastung sorgen. In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild: David Dworschak steckte auf Kotter durch, der sehenswert ins Kreuzeck verwandelte (59.). Kurz darauf wieder die Kombination Rosskopf / Felbinger : Nach einer Flanke verwandelte Felbinger erneut per Kopf zum Hattrick. Kurz vor Ende der Partie erhöhte Felbinger mit seinem vierten Treffer noch per Elfmeter zum 5:0-Endstand. (tsv) Zuschauer: 100.

SG TSV Gundelsheim / FC Weilheim-Rehau – TSV Unterringingen 6:1 (3:1). Der Aufsteiger durfte sich im ersten Heimspiel über einen gelungenen Saisonstart freuen. Eine schöne Einzelaktion von Tim Aurnhammer führte nach einer Viertelstunde zum 1:0. In der Folge kamen auch die Gäste besser ins Spiel und so gelang Franc Bytyqi der Ausgleich (25.). Mitentscheidend für den Ausgang der Partie war kurz vor der Pause ein Doppelschlag von Maximilian Schuster , der binnen vier Minuten zwei Freistöße von der Strafraumgrenze direkt verwandelte. Als die SG nach Wiederanpfiff die Großchance zum 4:1 vergab, witterte Unterringingen noch einmal Morgenluft. Doch Heim-Keeper Benjamin Färber war stets ein sicherer Rückhalt. Sven Söllners 4:1 bedeutete schließlich die Entscheidung (72.), danach boten sich der SG gegen aufsteckende Gäste zahlreiche Konterchancen. Dominik Stowasser (83.) und Jonas Meusel (86.) nutzten zwei davon zum Endstand. In der Schlussminute parierte Torhüter Färber auch noch einen Elfmeter . (bb) ZS: 100.

SG TSV Wolferstadt/ TSV Wemding II – TSV Harburg 1:2 (1:0). Die Heimelf wollte an das starke Frühjahr anknüpfen und auch an die jüngsten Erfolge gegen die Burgstädter. Nach engagiertem Beginn gelang schließlich nach einer guten halben Stunde das 1:0, als Kevin Reicherzer einen Strafstoß verwandelte. Damit ging es auch in die Kabinen. Mitte des zweiten Durchgangs drehten die Gäste die Partie innerhalb weniger Minuten, als Christoph Kolitsch (65., Elfmeter , 71.) ein Doppelschlag gelang. In der spannenden Schlussphase mussten beide Mannschaften noch eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe überstehen, Harburg brachte den Erfolg schließlich über die Runden. (dz) Zuschauer: 60.

SV Megesheim – SG Flotzheim / Fünfstetten 1:6 (1:1). Die Gäste waren von Beginn an überlegen und SV-Tormann Kolitsch klärte in höchster Not (9.). Gegenüber wurde Friedels Schuss abgeblockt (16.), bevor Paul Hauk per Flachschuss zum 0:1 erfolgreich war (27.). Nach weiteren guten Gästechancen gelang Alexander Schachner nach Pass von Porcari das 1:1 (45.+3). Nach dem Wechsel spielte nur noch Flotzheim und erzielte Tore in regelmäßigen Abständen. Michael Sebald traf zum 1:2 ins lange Eck (46.) und Elion Shala köpfte aus kurzer Distanz zum 1:3 ein (72.). In der Schlussphase brachen dann alle Dämme: Michael Sebald versenkte einen Freistoß zum 1:4 (82.), Paul Hauk schob einen Querpass zum 1:5 ein (83.) und Michael Sebald schnürte mit dem 1:6 nach Abwehrfehler einen Dreierpack (88.). (aku) Zuschauer: 120.