Rains Zweite muss in Wertingen einstecken

Plus Fußball Bezirksliga: Rain II verliert beim Tabellenführer mit 1:4. Wörnitzstein-Berg hält sich auf Platz drei. Meitingen stoppt Holzkirchens Lauf.

Der SV Wörnitzstein-Berg hat als einziger Vertreter des Landkreises Donau-Ries am 12. Spieltag der Fußball Bezirksliga Schwaben Nord einen Sieg errungen: Mit 4:1 gewann man in Horgau. Einen Rückschlag haben hingegen sowohl der TSV Rain II als auch der SV Holzkirchen hinnehmen müssen.

FC Horgau – SV Wörnitzstein-Berg 1:4 (1:1). Bis zur 36. Spielminute glaubte keiner der rund 100 Zuschauerinnen und Zuschauer, dass die Bezirksliga-Partie des FC Horgau gegen den SV Wörnitzstein-Berg mit einem 4:1-Sieg für die Gäste von der Donau enden würde. Bis dahin hatten die Kleeblätter das Spiel im Großen und Ganzen im Griff und führten auch verdient mit 1:0 durch den Treffer von Valentin Blochum (25.). In der 37. Spielminute dann plötzlich der Anschlusstreffer durch Timo Zausinger, dem der Flankenball allerdings so glücklich ans Schienbein prallte, dass er plötzlich im Netz landete.