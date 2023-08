Fußball

vor 48 Min.

SG Hohenaltheim/Amerdingen startet mit 10:2-Sieg

Plus A-Klasse Nord: Der TKSV Donauwörth startet mit hoher Niederlage. Auch der SV Otting muss sich geschlagen geben. Wallerstein, Ederheim und SCNB siegen deutlich.

Von Pauline Herrle

Mit einem krachenden Kantersieg hat die aufgestiegene SG Hohenaltheim/ Amerdingen ihre Reise in der A-Klasse Nord gestartet. Leidtragender war der TKSV Donauwörth, der mit 2:10 unterlag, allerdings auch nur einen stark verdünnten Kader einsetzen konnte. Allgemein trugen nur Rieser Mannschaften Siege an diesem ersten Spieltag der neuen Saison in der A-Klasse Nord davon: Wallerstein setzte sich mit 4:1 gegen Otting durch, der SV Nähermemmingen-Baldingen feierte nach einer verkorksten Vorsaison einen 3:0-Sieg über Maihingen II. In Tagmersheim, Wörnitzstein und Wechingen wurden die Punkte geteilt.

Eintracht T.R.B. – BC Huisheim 1:1 (0:1). Bis zur 73. Minute hofften die Gäste, dass sie den Platz als Sieger verlassen könnten. Thomas Rupprecht hatte sie in der 19. Minute in Führung geschossen. Das 1:0 hielt lange, doch in der 73. Minute glückte Nicolas Weigel nach einem Torwartfehler doch noch der verdiente Ausgleich. Zuschauer: 75. (tr)

SV Wörnitzstein-Berg II – SV Schwörsheim / Munningen 3:3 (2:1). Den Sieg vor Augen verloren die Hausherren für 20 Minuten den Faden und kassierten prompt den Ausgleich. Die schnelle 1:0-Führung der Gäste glich David Märtins (18. Minute) aus. Robin Schlüssel brachte die Gastgeber nach einer guten halben Stunde in Front. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Fabio Stobel auf 3:1. Eine Schwächephase nutzte der SVS zu zwei Treffern zum letztlich leistungsgerechten Remis. Die Tore für die Gäste erzielten Luis Ziegler (zwei) und Dennis Teichmann . Zuschauer: 70. (AZ)

SC Wallerstein startet mit Sieg über SV Otting in die Saison

TKSV Donauwörth – SG Hohenaltheim / Amerdingen 2:10 (0:4). Die Donauwörther kassierten eine deutliche Schlappe, was angesichts einer Rumpfelf nicht überraschte. Traditionell fehlen dem TKSV wegen des Heimaturlaubs zum Saisonauftakt wichtige Leistungsträger. Für die Gäste trafen Manuel Gast (21., 28., 58., 87., 88.) sowie Manuel Schiele (8., 77.), Fabian Schmidt (35.), Noah Diethei (48.) und Max Müller (66.). Die Tore für den TKSV schossen Artur Domke (65./FE) und Ibrahim Piskin . Zuschauer: 70. (AZ)

SC Wallerstein – SV Otting 4:1 (2:0). Die ersten Spielminuten gehörten den Gästen, doch Matthias Wankerl verpasste in der zweiten Spielminute die Hereingabe von Daniel Roßkopf. Auf der Gegenseite verwertete Stefan Jaumann einen langen Ball von Johannes Hoffmann zur Heimführung (13.). Per Fernschuss traf Fabian Hoffmann zum 2:0 (30.). Nach der Pause kamen die Gäste besser ins Spiel und verkürzten durch Daniel Roßkopf in der 65. Minute. Als Jaumann eine Ecke direkt zum 3:1 verwandelte, war das Spiel gelaufen (81.). Moses Ayeni erhöhte den SCW-Sieg kurz vor Schluss noch auf 4:1 (90.+2) und David Kuhberger vergab aussichtsreich einen weiteren SCW-Treffer. Zuschauer: 90. (hepa)

Großsorheim/Hoppingen kann in Ederheim nur einen Ehrentreffer erzielen

SV Wechingen – SG Birkhausen-Munzingen 0:0 (0:0). Zum Auftakt trennte sich der SV Wechingen von den Gästen aus Birkhausen / Munzingen torlos. In der Anfangsphase hatten die Gäste vor allem durch Daniel Leiminger gute Kopfballchancen. Aber auch die Heimelf zeigte sich durch einen Freistoß von Tom Hertle gefährlich, welcher vom Gasttorhüter Dennis Röttinger aber klasse pariert wurde. Kurz vor der Halbzeit sah Thomas Schneider nach zwei Fouls die Gelb-Rote Karte. In der zweiten Halbzeit war die Heimelf dann klar überlegen, konnte allerdings trotz guter Chancen durch Pascal Klier und Axel Dürrwanger keinen Treffer erzielen. Zuschauer: 95. (hepa)

SpVgg Ederheim – SG Großsorheim /Hoppingen 4:1 (4:1). Nach mehreren guten Kopfballchancen für die SpVgg setzte Daniel Deininger in der 14. Minute die Führung für die Heimelf . Die SpVgg blieb danach weiterhin am Drücker und Louis Strohm schob einen Freistoß-Abpraller ins Tor (32.). Nur wenige Minuten später verwandelte Michael Brenner eine schöne Flanke von Markus Zöllner zur 3:0-Führung (35.). Mit einem Schuss ins Kreuzeck meldete sich dann die SG durch Jonas Ganzenmüller im Spiel zurück (37.). Kurz vor der Pause erhöhte Zöllner durch einen Kopfball auf 4:1 (46.), was auch der Endstand blieb. Zuschauer: 83. (hepa)

Nähermemmingen-Baldingen bleibt Sieger im Ries-Duell mit Maihingen II

FC Maihingen 2 – SC Nähermemmingen-Baldingen 0:3 (0:2). Nach einer ernüchternden letzten Saison startete der SCNB mit einem 3:0-Sieg gegen den FC Maihingen II gut in die neue Runde. Tim Angerer brachte die Gäste nach einem Eckball in Führung (30.). Kurz vor der Pause erhöhte Andre Gebele nach einer schönen Hereingabe auf den kurzen Posten auf 2:0 (45.). Mit einem unhaltbaren Schuss unter die Latte machte Malte Kühlinger in der 68. Minute nach einem Konter den Sack zu und die Gäste feierten einen verdienten ersten Sieg. Zuschauer: 50. (hepa)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen