TSV Wemding läuft dem frühen Gegentor hinterher

Obwohl der TSV Wemding im Fußball-Kreisliga-Spiel rund 80 Minuten in Unterzahl spielen musste, war er mit zunehmender Dauer der Partie gegen die SpVgg Riedlingen die bessere Mannschaft. Dennoch lief er einem frühen Treffer vergebens hinterher. Ein Ausrufezeichen setzte der FC Mertingen. Mit neuem Trainer trumpfte das Team gegen Reimlingen auf und gewann 4:1. Wieder nur einen Punkt ergatterte Donaumünster gegen Marktoffingen – zu wenig für das Kellerkind.

TSV Wemding – SpVgg Riedlingen 0:1 (0:1). Es waren erst rund 40 Sekunden absolviert, als Fabian Anzenhofer ungestört aus gut 20 Metern abziehen durfte und zum schnellen 0:1 traf. Als Wemding etwas später erstmals im Strafraum auftauchte, war SpVgg-Keeper Konstantin Hengstebeck zweimal zur Stelle. Dann der nächste Schock für den TSV: Nach einem Befreiungsschlag sprintete Anzenhofer auf und davon und kam im Laufduell mit Daniel Langer zu Fall. Für Schiedsrichter Vincent Meyer eine klare Sache: Notbremse und Rote Karte (10.)! Das Heimteam musste sich erst mal schütteln, ein erster gelungener Spielzug führte zum nicht ungefährlichen Abschluss von Florian Veit (21.). In Unterzahl versuchte der TSV, aktiv zu bleiben, biss sich aber an der stabilen Riedlinger Defensive die Zähne aus. Bei einem Konter der Gäste verzog Oleksandr Miykhailov frei stehend (41.).

Nach Wiederbeginn blieb Wemding am Drücker. Julian Hönles Abschluss wurde noch geblockt (52.), ein Freistoß von Chris Luderschmid strich über die Latte. Auf der Gegenseite verpasste Matthias Hirmer nach einem Sprint über den ganzen Platz die mögliche Entscheidung (69.). Nach einer Zehn-Minuten-Zeitstrafe gegen Florian Steppich war vorübergehend personeller Gleichstand hergestellt. Der TSV drängte – ohne Erfolg. In der Schlussphase waren die Gastgeber trotz Unterzahl klar besser, es fehlte aber auch das nötige Quäntchen Glück. (unf)

FC Mertingen zeigt Einsatzbereitschaft, Kampfgeist und Zusammenhalt

FC Mertingen – FSV Reimlingen 4:1 (2:0). Unter dem neuen Coach Florian Prießnitz zeigte der FCM alles, was er in den letzten Wochen hatte vermissen lassen. Einsatzbereitschaft, Kampfgeist und Zusammenhalt waren von der ersten Minute an gegen Reimlingen zu spüren.

Der FCM schlug mit seiner ersten Aktion zu und ging in der 14. Minute durch einen schönen Heber des ehemaligen Coaches Bernhard Schuster in Führung. Der FCM war wie entfesselt und hatte zwischen der 20. und 25. Minute drei riesige Chancen, die Führung auszubauen: Zuerst traf Florian Hosp nach schöner Vorarbeit von Schwark den Pfosten, dann wurde Hosp in letzter Sekunde gestört, ehe Maik Stach wieder den Pfosten anvisierte. Die Gäste hatten Pech, als Helmschrott den Pfosten des FCM-Gehäuses traf. Die Heimelf belohnte sich aber noch vor der Pause für ihren klasse Auftritt: Schuster verlängerte einen Einwurf von Philipp Heckmeier und Florian Hosp musste nur noch einschießen, 2:0. Kurz nach der Pause scheiterte Gästespieler Robin Helmschrott an Poppe im FCM-Tor. Der überragend spielende Schuster krönte seine Leistung mit einer direkt verwandelten Ecke zum 3:0 (54.). Eine Ecke führte zum 4:0, als nach einem Getümmel Stach traf. Die Gäste gaben nicht auf, und Stefan Mayer gelang noch der Anschlusstreffer (80.). Ein toller Einstand für den neuen Coach! Der FCM bedankte sich nochmals bei Bernhard Schuster, der auch abermals unter Beweis stellte, wie wichtig er weiterhin für den FCM ist. (fcm)

Marktoffingen will nicht, Donaumünster kann nicht

FSV Marktoffingen – SV Donaumünster-Erlingshofen 1:1 (1:0). In den ersten 30 Minuten des Spiels neutralisierten sich beide Mannschaften im Mittelfeld, sodass es keine nennenswerten Chancen gab. Mit der ersten richtigen Möglichkeit der Heimelf erzielte Peter Hlawatsch das 1:0 (30.) nach Zuspiel von Timo Willig, der einen Zweikampf im Mittelfeld gewann und den Ball perfekt in den Lauf von Hlawatsch passte. Dieser umspielte noch den Torwart und schob aus zehn Metern ein. In der zweiten Hälfte das gleiche Spiel: Die Heimelf wollte nicht und die Gäste konnten nicht. In der 69. und 71. Minute kamen die Gäste zu ihren ersten Chancen durch Yannik Endres, der zweimal knapp am Tor vorbeischoss. In der 75. Minute glich der SVDE durch einen von Jürgen Sorg verwandelten Handelfmeter aus. Die Heimelf vergab einen möglichen Sieg, als Willig völlig frei aus fünf Metern kläglich am Tor vorbeischoss. Am Schluss musste der FSV sogar noch um den einen Punkt froh sein, da er nach der Führung keine Anstrengungen unternommen hatte, das Spiel zu gewinnen, und er die Gäste hatte immer besser ins Spiel kommen lassen. (fsv)

SG Buchdorf/Daiting kommt zu knappem 1:0-Sieg in Möttingen

TSV Möttingen – SG Buchdorf/Daiting 0:1 (0:1). Nach dem vergangenen 6:0-Kantersieg musste sich Buchdorf nun mit einem knappen Sieg zufriedengeben. Nach verhaltenem Beginn fanden die Möttinger besser ins Spiel und kreierten mehrere Chancen. Dann tauchte Thomas Wittke allein vor dem Gästekeeper auf, spitzelte den Ball aber knapp neben den Pfosten. Die Heimelf drängte weiter nach vorne, wurde aber gnadenlos ausgekontert, als Buchdorfs Spielertrainer Andreas Maier von der eigenen Hälfte aus durchmarschierte und den Ball wunderbar vor dem Torwart auf Simon Lux legte, der nur noch einschieben musste (26.).

Nach dem Kabinengang war das Spiel zunächst sehr zerfahren und es dauerte lange, bis Robin Schindler aus kurzer Distanz am Pfosten vorbeischoss. Der TSV drängte auf den Ausgleich und nach einem Steilpass lief Wunder allein auf den Gästetorwart zu, der aber wieder einmal klasse partierte. Somit blieb es bis zum Abpfiff beim 0:1 für die Gäste. (AZ)