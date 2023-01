Handball

Handballer aus dem Landkreis Donau-Ries in der Erfolgsspur

Plus Die Bezirksligisten aus Bäumenheim und Donauwörth gewinnen ihre Spiele und stehen im oberen Drittel der Tabelle.

Die zweite Mannschaft des TSV Niederraunau fand in der Neudegger-Halle keinen Weg, die Bezirksliga-Handballer des VSC Donauwörth zu stoppen. Ähnlich dominant wie die Donauwörther traten die Handballer aus Bäumenheim in Meitingen auf. Bezirksliga TSV Meitingen – TSV Bäumenheim 30:37 (13:21). Die Handballer des TSV Bäumenheim schwimmen im Jahr 2023 weiter auf einer Erfolgswelle. Nach dem Sieg in Donauwörth konnten die TSVler auch das nächste Derby beim TSV Meitingen klar mit 37:30 für sich entscheiden.

