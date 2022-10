Tapfheim

11:15 Uhr

Bürgermeisterwahl: Marcus Späth will in Tapfheim als Rathauschef anpacken

Am 23. Oktober 2022 wird in Tapfheim ein neuer Bürgermeister gewählt. Marcus Späth, 46, will für eine eigens gegründete freie Liste ins Rathaus einziehen.

Plus Tatkraft, Sachkenntnis und Bürgernähe – Marcus Späth will mit seiner Erfahrung im Gemeinderat punkten. Er hat sich als Bürgermeister viel vorgenommen.

Von Helmut Bissinger

Marcus Späth hat in den letzten Wochen gemerkt, dass seine Entscheidung richtig war. Für das Amt des Bürgermeisters in Tapfheim anzutreten habe viel positive Reaktionen ausgelöst – so kommt es bei ihm an. Und so sagt er: "Es macht unglaublich viel Spaß mit den Menschen in unserer Großgemeinde ins Gespräch zu kommen." Er ist überzeugt, dass es ihm als unabhängigem Bewerber leichterfalle, einzelne Bürgeranliegen anzunehmen.

