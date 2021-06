Für die Osttangente gibt es keinen Königsweg

Plus Für die Planung der abgespeckten Osttangente müssen noch viele Detailfragen geklärt werden. Und die haben es in sich.

Ist nun also alles gut mit dem Konzept für eine abgespeckte Osttangente? Was die CSU-Politiker Hansjörg Durz, Peter Tomaschko und Klaus Metzger Ende vergangener Woche als großen Erfolg verkauften, hinterlässt in der praktischen Umsetzung viele offene Fragen. So hängt es für die Bürgermeister von Mering und Friedberg, Florian Mayer ( CSU) und Roland Eichmann ( SPD) an Details, ob das neue Konzept den jeweiligen Anforderungen in den Rathäusern gerecht wird.

