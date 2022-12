"Die Nerven liegen blank": Das erlebten Pendler mit Go-Ahead

Plus Wie schwierig ist das Reisen mit Go-Ahead? Auf unseren Leseraufruf meldeten sich einige Pendler, mit abenteuerlichen Geschichten, viel Ärger - und Lichtblicken.

Ein reibungsloser Wechsel sieht anders aus. Kaum übernahm der Betreiber Go-Ahead große Teile des Schienennetzes, häuften sich die Probleme. Zugausfälle, Verspätungen, kurzfristige Änderungen: Die Strecke zwischen Augsburg und München hat sich für viele zu einer Abenteuerreise entwickelt. Wir wollten von unseren Leserinnen und Lesern wissen: Was erlebten sie bei ihren Zugfahrten? Gab es besonders unglückliche Ereignisse oder ging doch mehr glatt als erwartet? Von Ärger über die Wahl des Betreibers über blanke Nerven zu gemischten Gefühlen - das erzählen die Pendlerinnen und Pendler.