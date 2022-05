Aufstiegsaspiranten im Gleichschritt: Alle fünf Kandidaten weiter im Rennen

In den A-Klassen bleibt es spannend. In der Aichacher Staffel liefern sich Ecknach II und Schiltberg einen Zweikampf. Im Osten gibt es einen Dreikampf.

Die Spannung bleibt weiterhin erhalten in den A-Klassen. Der TSV Schiltberg baute festigte seine Führung in der A-Klasse Aichach mit einem 5:2-Heimsieg über den SV Hörzhausen. Verfolger VfL Ecknach II setzte sich mit 3:0 im Reservistenduell gegen den TSV Hollenbach II durch. In der A-Klasse Ost brachte der TSV Aindling II einen hauchdünnen 1:0-Sieg aus Sielenbach mit nach Hause. Verfolger FC Laimering/Rieden setzte sich mit 5:2 gegen den FC Igenhausen durch und die DJK Stotzard holte mit einem 3:0-Sieg in Inchenhofen einen Dreier. Der SV Obergriesbach putzte den TSV Friedberg II glatt mit 7:0. Wichtige Zähler im Kampf um den Klassenverbleib sammelte der TSV Dasing II mit einem 4:1-Sieg in Wulfertshausen ein und der SC Oberbernbach II konnte erbenfalls mit einem 3:1-Heimsieg einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib verbuchen.

TSV Hollenbach II – VfL Ecknach II 0:3

Für Martin Aechter war der Erfolg der Gäste hochverdient. „Die legten mit ihren frühen Toren vorzeitig den Grundstein zum Auswärtserfolg“ so Aechter. Schon in der dritten Minute gelang Thomas Egen der Führungstreffer und Florian Englhard erhöhte nach zehn Minuten auf 2:0. Als nach einem krassen Abwehrschnitzer Philipp Heinrichs auf 3:0 stellte, war die Partie gelaufen. In der zweiten Halbzeit verwalteten die Gäste den klaren Vorsprung ohne sich zu verausgaben, so Aechter. Für Hollenbach hatte dann Stefan Dax noch die Chance auf den Ehrentreffer, aber seine Direktabnahme knallte nur an den Torpfosten (81.).

Tore 0:1 Egen (3.) 0:2 Englhard (10.) 0:3 Heinrichs (32.)

TSV Schiltberg – SV Hörzhausen 5:2

Von einem Blitzstart der Gäste berichtete Pressesprecher Schmuttermaier. „Die haben losgelegt, wie die Feuerwehr“ so der Schiltberger. Nach 13. Minuten lag der Spitzenreiter dann durch die Gegentoire von Alexander Böni und Stefan Stegmayer mit 0:2 im Hintertreffen. Die Heimelf musste sich kräftig schütteln, um ins Spiel zurück zu finden. Tomas Szilagyi erzielte dann den Anschkusstreffer und ein Eigentor von Emre Aygün sorgten für den 2:2-Pausenstand. Nach dem Wechsel war dann Schiltberg spielbestimmend. Als Roman Redl im Strafraum nach einer Stunde gebremst wurde, verwandelte Robin Streit den fälligen Strafstoss zur 3:2-Führung der Heimelf. Redl und Streit mit einem weiteren Strafstoss sorgten letztlich für den klaren 5:2-Heimsieg.

Tore 0:1 Böni (10.) 0:2 Stegmayer (13.) 1:2 Szilagyi (23.) 2:2 Aygün (35.) 3:2 Streit (59.) 4:2 Redl (81.) 5:2 Streit (83.)

WF Klingen – TSV Pöttmes II 4:1

Von einem souveränen Heimsieg berichtete Sebastian Knopp. „Wir haben einfach unsere Chancen konsequent verwertet“ so der Wanderfreunde Berichterstatter. Von nach zwei Minuten durfte er den Führungstreffer notieren. Torjäger Lorenz Ostermaier nutzte einen Ballverlust der Gäste zum Führungstreffer. Moritz Aidelsburger erhöhte dann mit einem Handelfmeter auf 2:0, ehe die Gäste durch den Ex-Klingener Routinier Frank Lasnig zum 1:2, ebenfalls per Strafstoss, verkürzen konnten. Fabian Ostermaier legte noch vor dem Wechsel den dritten Treffer nach. Und als kkurz nach der Pause Sebastian Baudrexl auf 4:1 stellte, war die Partie gelaufen.

Tore 1:0 Lorenz Ostermaier (2.) 2:0 Aidelsburger (17.) 2:1 Lasnig (30.) 3:1 Fabian Ostermaier (36.) 4:1 Baudrexl (47.)

TSV Weilach – FC Schrobenhausen 3:3

Eine Stunde dominierte die Heimelf die Partie nach belieben. Dann aber war man nicht mehr präsent genug auf dem Rasen und der Gast konnte die Niederlage noch abwenden. Jonas Breitsameter erzielte per Foulelfmeter die Führung, nach dem zuvor Georg Demmelmair im Strafraum gefoult wurde. Drei Minuten später legte Alexander Tyroller nach einem schönen Doppelapss den 2:0-Pausenstand nach. Simon Singbartl lies die Weilacher nach einem Eckball per Kopfball auf 3:0 davon eilen. Dann aber stellten die Platzherren den Spielbetrieb ein und der Gast kam wieder ins Spiel zurück. David Kramek verkürzte nach einen strammen Diagonalpass auf 1:3 und war dann auch für den Anschlusstreffer verantwortlich. Und es kam noch besser für die Gäste. Tomislav Vuckovic stocherte den Ball kurz vor dem Spielende zum 3:3-Endstand an Torhüter Andreas Krammer vorbei ins Tornetz.

Tore 1:0 Breitsameter (41.) 2:0 Tyroller (44.) 3:0 Singbartl (55.) 3:1 Kramek (57.) 3:2 Kramek (77.) 3:3 Vuckovic (78.)

SV Baar – FC Gerolsbach II 0:0

Keine Treffer fielen in Baar. „Wir waren die bessere Mannschaft“ teilte Mehmet Sentürk mit, „aber wir haben unsere Chance nicht genutzt. Zudem traf Tobias Mieelhammer nur die Querlatte. Glück hatte man dann, dass den Gästen ein Treffer wegen Abseitsstellung annulliert wurde.

FC Laimering/Rieden – FC Igenhausen 5:2

Von einem hoch verdienten Heimsieg berichtete FCL-Pressesprecher Dichtl. Schon nach drei Minuten erzielte Christoph Haas auf Zuspiel von Marvin Gaag die Führung. Darius Colciar konnte in der munteren Anfangsphase umgehend ausgleichen. Dann aber war erneut Haas zur Stelle, als der Ball nach einem Pfostenkracher von Gaag zurück sprang. Haas sorgte auch nach dem Wechsel mit seinem dritten Tagestreffer für den 3:1-Vorsprung. Igenhausen blieb aber unangenehm. Baran Celep brachte die Paci-Elf wieder zurück ins Spiel. Mit zwei Treffern von Marvin Gaag eilte der Aufstiegsaspirant dann aber noch zu einem klaren 5:2-Heimsieg.

Tore 1:0 Haas (3.) 1:1 Colciar (7.) 2:1 Haas (21.) 3:1 Haas (48.) 3:2 Celep (61.) 4:2 Gaag (69.) 5:2 Gaag (89.)

TSV Inchenhofen II – DJK Stotzard 0:3

Eine Halbzeit machte der Tabellendritte Ernst im Inchenhofener Sportpark und legte damit den Grundstein für den Heimsieg, so Luca Schön vom TSV Inchenhofen. Nach eienr viertel Stunde erzielte Lukas Geier die Führung nach einer Freistossflanke. Torjäger Daroius Neamtu verwandelte dann einen Foulelfmeter, als Jonas Krucker ein Foulspiel im Strafraum unterlief. Neamtu war drei Minuten später dann auch für den 3:0-Endstand aus rund zwölf Meter verantwortlich. „Nach dem Wechsel plätscherte die Partie ohne Höhepunkt dahin“ so Schön über den ungefährdeten Auswärtserfolg der Zeche-Elf.

Tore 0:1 Geier (15.) 0:2 Neamtu (24.) 0:3 Neamtu (27.)

TSV Sielenbach – TSV Aindling II 0:1

„Wir haben es den Gäste nicht leicht gemacht“ teilte Sielenbachs Routinier Robert Haug mit. Die Heimelf hat vor dem Seitenwechsel mehrmals die Chance vergeben, selbst einen Treffer zu erzielen. „Da haben wir unsere guten Möglichkeiten leichtfertig verstolpert“ so Haug. Aindling zeigte seine Klasse und beschränkte sich auf das notwendigste. Elias Jakob zeigte sich dann für den Treffer des Tages mit einem satten Distanzschuss zum 1:0-Auswärtssieg verantwortlich.

Tor 0:1 Jakob (33.)

SC Oberbernbach II – BC Rinnenthal II 3:1

Von einer starken Mannschaftsleistung berichtete Max Schmid. „Das war ein großer Schritt in Richtung Klassenverbleib“ lobte er das Team. Daniel Konrad erzielte mit einem Abstaubertor die Füjrhung, die Kemal Ciligir kurz nach dem Wechsel auf 2:0 stellte. Danach drängten die Gäste, aber der routinierte Schlussmann Alexander Tschmir verhinderte bis zur Schlussphase einen Gegentreffer. Erst in der Nachspielzeit gelang Mattia Abbrancati der Anschlusstreffer – im Gegenzug machte Christopher Kneifl aber mit dem dritten Treffer alles klar. „Rinnenthal aht zwar großen Druck ausgeübt, aber wir haben stark dagegen gehalten“ so Schmid.

Tore 1:0 Konrad (18.) 2:0 Ciligir (47.) 2:1 Abbrancati (90.) 3:1 Kneifl (90.) Gelb-Rot Wagner (85. SCO)

SV Obergriesbach – TSV Friedberg II 7:0

Keine Mühe hatte der SV Obergriesbach mit der ersatzgeschächten Gästeelf. TSV-Schlussmann Aykut Altuntas musste sieben Gegentreffer einstecken – dabei zeichnete sich einmal mehr SVO-Spielertrainer und Torjäger Sebastian Kinzel aus. Fünf Tore steuerte er in der einseitigen Partie bei – darunter ein lupenreiner Hattrick nach dem Seitenwechsel. Damit baute der scheidende Spielertrainer seine persönliche Bilanz auf 31 Treffer in dieser Runde aus. Friedberg hatte bei den sommerlichen Temperaturen keine Chance der Heimelf Paroli zu bieten.

Tore 1:0 Kinzel (10.) 2:0 Kinzel (42.) 3:0 Weiß (54.) 4:0 Kinzel (66.) 5:0 Kinzel (68.) 6:0 Kinzel (75.) 7:0 Weiß (88.)

Fußball Der TSV dasing II jubelt. Torschützen unter sich beim wichtigen 4:1-Auswärtssieg für den TSV Dasing II: Jonas Schieg und Dominik Palluch. Foto: Reinhold Rummel

SV Wulfertshausen II – TSV Dasing II 1:4

Im Kellerderby setzte sich die Schlosser-Elf des TSV Dasing II verdient mit 4:1-Toren durch. „Wir waren den Gästen spielerisch klar unterlegen“ so Tobias Dauser. Die Dasinger gingen nach einem Steilpass von Raphael Pauer durch Dominik Palluch früh in Führung. Die Heimelf glich wenig später durch Gregor Pfundmeir per Kopfball aus. Der Gast blieb aber weiter tonangebend. Jonas Schieg gelang nach einen Steckpass das 2:1 noch vor dem Seitenwechsel. SVW-Schlussmann Fabian Fünffinger verhinderte dann zunächst weitere Gegentreffer. Unmittelbar nach der Pause erhöhte Jonas Schieg auf 3:1, ehe Colin Davis zum 4:1 für die Dasinger traf.

Tore 0:1 Palluch (12.) 1:1 Pfundmeir (18.) 1:2 Schieg (28.) 1:3 Schieg (53.) 1:4 Davis (64.)

TSV Mühlhausen – SV Ottmaring II 2:0

Einen mühevollen Arbeitssieg sammelte der TSV Mühlhausen ein. TSV-Spielertrainer Philipp Pistauer sprach von einem müden Frühjahrsspiel, „beide Mannschaften hatten ihre Probleme mit der Sonne“ so Pistauer. Ottmaring kämpfte zwar um einen Teilerfolg, aber Mühlhausen erzielte die wichtigen Treffer. Jonas Scherer gelang nach einem Eckball von Miran Shabani die Führung nach der Pause und mit einem Freistosstreffer machte Shabani den Deckel zum 2:0-Heimsieg dann drauf. Gästeschlussmann Tim Riedl sah dann noch die Rote Karte nach einer Tätlichkeit.

Tore 1:0 Scherer (55.) 2:0 Shabani (79.) Rot Riedl (81. SVO)

SF Friedberg-FC Öz Akdeniz Augsburg 2:2

Leichtfertig zwei Punkte hergeschenkt haben die Sportfreunde bei ihrem Heimspiel. Die Nöbel-Truppe war zwar die überlegene Mannschaft, aber zwingend war das alles nicht. Das überfällige 1:0 fiel durch Jürgen Pestel per Kopf nach einem Enderle-Eckball und kurz vor der Halbzeit traf Josef Ebermayer nur den Pfosten. Bei den Friedbergern wollte auch in der zweiten Halbzeit kein richtiger Spielfluss aufkommen und fast aus dem Nichts erzielte Bakar in der 60.Minute das 1:1. Doch die Freude der Gäste währte nicht lange, denn zwei Minuten später brachte Ebermayer die Hausherren wieder mit 2:1 in Front. Es lief bereits die Nachspielzeit als Hasan Can mit einem „Strahl“ aus 20 Metern der 2:2 Ausgleich gelang. (FSE)