Fußball

vor 3 Min.

Fußball pur: Unterbrechungen, Verletzungen und Überraschungssiege

Plus Einige Teams tun sich schwer. In der Kreisliga gibt es mehrere Lebenszeichen im Tabellenkeller. Der Spieler des Spieltags erzielt drei Tore in vier Minuten.

Von Johann Eibl und Sebastian Richly

Was war das für ein Spieltag. Am Wochenende kehrte pünktlich zu den ersten Punktspielen in den unteren Ligen das schlechte Wetter zurück. Das ein oder andere Spiel musste sogar wegen Gewitter und heftigen Hagelschauern unterbrochen werden. Bei der Partie zwischen dem Kissinger SC II und dem FC Öz Akdeniz kamen die Spieler aufgrund des Hagels nach der Halbzeitpause deutlich später zurück auf das Feld. Zehn Minuten vor dem Ende musste die Partie abermals aufgrund des Unwetters unterbrochen werden. Die gute Nachricht: Keine Partie musste abgebrochen werden. Die Schlechte: Die höherklassigen Teams gingen nahezu leer aus. In der Kreisliga Ost marschiert ein duo vorneweg.

Noch gar keinen Punkt in diesem Jahr hat der SV Mering auf dem Konto. Der MSV verlor in Kaufering auch dritte Partie in diesem Jahr, obwohl das Abazi-Team auch diesem Mal nah dran war am Punktgewinn. So langsam sollte aber auch zählbares her, schließlich sind die Meringer mittlerweile auf den Relegationsplatz abgerutscht. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt aktuell drei Punkte. Ähnlich eng geht es auch beim Kissinger SC in der Bezirksliga Süd zu. Nach der 2:6-Niederlage in Egg steht der Aufsteiger nur noch einen Zähler vor den Abstiegsrängen. Vergleichsweise komfortabel ist dagegen die Lage beim FC Stätzling. Nach zwei Spielen ist Neu-Trainer Emanuel Baum zwar noch ungeschlagen, doch beim schmeichelhaften 2:2 gegen den TSV Nördlingen kassierte sein Team beinahe eine Pleite gegen das Schlusslicht der Bezirksliga Nord. Doppelt bitter: Mit einem Sieg wäre der Sprung auf Platz vier gelungen.

