Futsal

vor 34 Min.

Budenzauber geht wieder los: Das ist der Weg zum schwäbischen Finale

Die Hallensaison fängt wieder an. Wieder mit dabei bei den Kreismeisterschaften sind der TSV Dasing (rote Trikots) und der SV Wulfertshausen. Los geht es am Samstag mit den ersten Vorrunden.

Plus Die Hallenrunde im Kreis Aichach-Friedberg startet. Den Auftakt macht die Kreismeisterschaft. Dabei kommt es zu attraktiven Duellen. Wer ist neu und wer sind die Favoriten?

Von Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Es geht wieder los unter dem Hallendach. Am Wochenende beginnen die Kreismeisterschaften im Futsal. In den vergangenen Jahren dominierten die Vereine aus dem Friedberger Stadtgebiet. Das könnte sich diesmal ändern, auch weil ein Bezirksligist nach vielen Jahren Abstinenz zurück ist.

Enge Duelle lieferten sich im vergangenen Jahr der TSV Friedberg (schwarze Trikots) und der FC Stätzling. Beide kämpfen wieder um die Hallenkrone und sind am Samstag gefordert. Foto: Sebastian Richly Foto: Sebastian Richly

Gemeint ist hier der SV Mering, der am Samstag bei der ersten Vorrunde zumindest von der papierform zu den Favoriten zählt. „Wir haben Lust auf die Halle und wollen auch hier erfolgreich sein. Der Spaß steht aber im Vordergrund“, so MSV-Trainer Dominik Sammer, der gleich bei mehreren Turnieren am Start sein wird. „Wir spielen vermutlich mit einer gemischten Mannschaft aus Erster und zweiter. Es sollen die spielen, die Lust haben. Ich finde solche Turniere einfach top.“ In der Gruppe B bekommt es Mering am Samstag mit dem Kreisliga-Spitzenreiter BC Rinnenthal sowie dem Kreisklassisten SV Wulfertshausen zu tun. Gespielt wird in der Stadthalle Friedberg ab 10.25 Uhr. Den Auftakt macht aber die Gruppe A. Hier treten mit dem FC Stätzling, dem TSV Friedberg und den Sportfreunde Friedberg gleich drei ambitionierte Teams an. Gastgeber sind die Sportfreunde. Die Ostler führen zur Winterpause die Tabelle der Kreisklasse Mitte an. Bereits im vergangenen Jahr lieferten sich der Bezirksligist aus Stätzling und der Kreisligist TSV Friedberg spannende Duelle. Die Vorrunde gewann der FCS, beide qualifizierten sich aber sogar für das Kreisfinale. Hier schied der FCS unglücklich aus und die Herzogstädter lösten das Ticket zur Schwäbischen als Dritter. Beide Mannschaften gehören zu den Anwärtern auf den Landkreistitel, der wie schon im vergangenen Jahr auch gegen die Mannschaften aus dem Stadtgebiet Augsburg gespielt wird.

