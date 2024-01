Futsal

Drei Teams kämpfen um Titel: Wer gewinnt das große Kreisfinale?

Plus Der FC Stätzling bekommt es in der Gruppenphase mit dem Titelverteidiger zu tun. Mering und Dasing treffen aufeinander. So ist die Lage vor dem Kreisfinale.

Von Reinhold Rummel

Die Bayerische Hallenmeisterschaft blickt auf eine lange Tradition zurück. Immer am letzten Januar-Wochenende treffen sich die besten Hallenteams Bayerns, um ihren Meister auszuspielen. Das Spektakel lockt seit der ersten Austragung 1983, damals siegte der TSV Aindling, jährlich hunderte Zuschauer in die Halle. Im Jahr 2014 wurde die Bayerische Hallenmeisterschaft der Herren um den LOTTO Bayern Hallencup neu aufgelegt und man spielt nun Futsal, der offiziellen Hallenfußballvariante. Bis zur finalen Entscheidung, am 27. Januar in Amberg, ist es noch ein weiter Weg für die Teilnehmer. Zunächst steht am Samstag auf der Augsburger Kreisebene das Endrundenturnier in der Stadtberger Sporthalle an. Den Landkreis Aichach-Friedberg vertreten dabei Landkreismeister SV Mering ( Bezirksliga), Vizemeister FC Stätzling (Bezirksliga) und der drittplatzierte TSV Dasing (Kreisliga).

Kreisfinale: Stätzling muss gegen Titelverteidiger ran

Die beiden Finalisten qualifizieren sich für das Bezirksfinale (13. Januar in Günzburg). Der Bezirksmeister ist dann beim finalen Turnier in Amberg dabei. In Stadtbergen sind acht Mannschaften dabei. Die Stätzlinger um Trainer Emanuel Baum treffen dabei in der Gruppe A auf den Landesligisten und Titelverteidiger TSV Bobingen. Hinzu kommt Türkspor Augsburg, die wie schon in Dasing mit einer gemischten Mannschaft antreten werden. Vor rund einer Woche siegte der FCS in der Gruppephase mit 3:2 gegen die Augsburger und sicherte sich so vor dem Titelverteidiger den Gruppensieg. Der FCS wurde am Ende Zweiter, Türkspor Vierter.

