Kreis-CSU: Nicht nur Sauter ist weg, auch alle vier Vize hören auf

Es ist noch keine drei Jahre her, da saßen die CSU-Kandidaten für die Landtags- und die Bezirkswahl auf dem Podium des Günzburger Forums am Hofgarten. Inzwischen ist Alfred Sauter (Zweiter von rechts) infolge der Maskenaffäre nicht mehr CSU-Kreisvorsitzender. Hans Reichhart (rechts daneben) kann am 15. Juli, wenn er will, sein Nachfolger werden. Stephanie Denzler (Zweite von links) hört als eine von vier Vize auf. Für diesen Posten wurde unter anderem Monika Wiesmüller-Schwab (links) vorgeschlagen.

Plus Der Günzburger CSU-Kreisverband muss sich an der Spitze komplett neu aufstellen. Wieso es dazu gekommen ist. Und welche personellen Vorschläge gemacht wurden.

Von Till Hofmann

Am 15. Juli, gut zwei Monate vor der Bundestagswahl, darf bereits in Günzburg gewählt werden - im Forum am Hofgarten. Es ist, wenn man so will, eine geschlossene Veranstaltung. Dann kommen rund 120 Delegierte der Kreis-CSU zusammen (jeder Ortsverband darf pro zehn angefangene Mitglieder einen Delegierten stellen). Gewählt wird die Führungsmannschaft der Christsozialen. Es wird - das ist jetzt schon sicher - kein Stein auf dem anderen bleiben. Bekannt war der Öffentlichkeit bislang, dass ein neuer Vorsitzender benötigt wird. Der alte Günzburger CSU-Chef Alfred Sauter musste im Zuge der Maskenaffäre, in die er verstrickt ist, seinen Posten räumen. Rechtlich ist der Deal um die Vermittlung von Corona-Schutzmasken, um Provisionszahlungen und den Vorwurf der Bestechlichkeit für den Anwalt aus München mit Ichenhauser Wurzeln und den inzwischen fraktionslosen Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein ( Münsterhausen) noch nicht ausgestanden. Politische Konsequenzen wurden freilich gezogen: So gehört Sauter im Landtag nicht mehr seiner Fraktion an, er ist nicht mehr Vorsitzender der CSU-Finanzkommission. Und in der Heimat leitet er inzwischen weder für seine Partei den Bundeswahlkreis noch den Günzburger Kreisverband mit seinen 1200 Mitgliedern.

