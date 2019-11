13:11 Uhr

Schon wieder waren falsche Polizisten am Telefon

Immer wieder rufen Betrüger bei Menschen im Kreis Günzburg an und geben sich als Polizisten aus - und wollen an das Geld der Leute. So auch jetzt.

Am Montag und Dienstag sind mindestens 20 Personen in der Region von falschen Polizisten angerufen worden. Nach Angaben den „richtigen“ Polizeiinspektionen Günzburg und Burgau legten die Angerufenen allesamt auf, bevor es zu einem Trickbetrug kommen konnte. Die Angerufenen kommen aus Günzburg, Leipheim, Burgau, Offingen, Jettingen-Scheppach und Bibertal.

Zuletzt häuften sich im Landkreis Fälle von falschen Polizisten am Telefon. Die Betrüger versuchen in der Regel, sich das Vertrauen von Senioren zu erschleichen, um an ihr Vermögen zu kommen. Manche Täter fordern Geld aufgrund eines erfundenen Strafverfahrens. Die „richtige“ Polizei würde nie Geld am Telefon fordern oder nach der Kontoverbindung fragen.

Es wird geraten, Senioren im Bekanntenkreis, die von dieser Betrugsmasche noch nichts gehört haben, aufzuklären, teilt die Polizei mit. (zg)

