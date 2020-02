vor 40 Min.

So wirkt sich der Orkan auf den nördlichen Landkreis aus

Auch den Landkreis Günzburg hat "Sabine" im Griff. Hier berichten wir aktuell.

Straßenmeisterei Günzburg: Leiter Franz Schnatterer berichtet, dass es nachts noch relativ ruhig gewesen sei, am Morgen habe man dann aber etwa zwischen Burtenbach und Dinkelscherben umgestürzte Bäume von der Fahrbahn räumen müssen. Auch zwischen Limbach und Hammerstetten sowie in der Munasenke gab es Sperrungen wegen Bäumen auf der Straße, ebenso auf der GZ9 zwischen Riedheim und der Landkreisgrenze. Insgesamt sei die Region noch relativ gut weggekommen. Wegen des Winterdiensts sei man ohnehin ständig in Bereitschaft, zudem gebe es eine 24-Stunden-Bereitschaft. Dabei habe ein Kollege die Situation im Blick und alarmiere, wenn nötig, weitere Kräfte.

Unfall: Gegen 8.30 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 16 zwischen Günzburg und Gundelfingen ein Verkehrsunfall. Der Transporter war mit einem Anhänger in Fahrtrichtung Günzburg unterwegs und wurde von einer starken Windböe etwa in Höhe Birkenried umgedrückt. Während der Transporter rechts neben der Fahrbahn zwischen der B16 und dem Radweg auf der Fahrerseite zum Liegen kam, lag der Anhänger links neben der B16 und ragte noch in die Fahrspur Richtung Gundelfingen. Es wurde keiner der Insassen verletzt. Die Freiwilligen Feuerwehren Peterswörth und Gundelfingen regelten den Verkehr. Sie ließen die Fahrzeuge wechselseitig durch die Unfallstelle passieren und sperrten zeitweise komplett. (cki, obes)

So ist die Situation im südlichen Landkreis Günzburg:

Was Orkantief "Sabine" in Mittelschwaben anrichtete

