vor 18 Min.

Wo ist denn im Landkreis Günzburg noch Platz zum Bauen?

Plus Die Preise steigen, die Flächen werden rar. So sieht die Lage beim Bauen im Landkreis Günzburg aus. Eine Bestandsaufnahme.

Von Walter Kaiser

Alles ist relativ. Diese Erkenntnis gilt auch bei den Kosten für Immobilien, Baugrundstücke und Mieten. Mancher Bürger im Landkreis Günzburg mag sich angesichts stetig steigender Preise die Augen reiben. Die Menschen in den Großräumen München, Augsburg oder Ulm/Neu-Ulm sind ganz andere Kategorien gewöhnt. Viele von ihnen zieht es deshalb in den preislich günstigeren Landkreis Günzburg, vor allem in die grenznahen Gebiete rund um Burgau und Jettingen-Scheppach im Osten oder Bibertal und Leipheim im Westen. Mit der Folge, dass angesichts der knappen Angebote nicht nur dort die Preise anziehen, wie Regierungsrätin Andrea Holzinger, seit Februar neue Leiterin des Fachbereichs Bauwesen und Umweltschutz am Landratsamt, erklärt.

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+Paket Meine Vorteile Schließen

Um etwa zehn Prozent sind nach Angaben von Andrea Holzinger seit 2016 die Immobilien- und Grundstückspreise im Landkreis nach oben gegangen. Das mag verträglich erscheinen – im Laufe der Jahre läppert sich das. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Vor allem in den grenznahen Gebieten habe es zuletzt „saftige Erhöhungen“ gegeben, erklärt die Abteilungsleiterin – vor allem wegen der zahlreichen Interessenten aus den Regionen Augsburg und Ulm/Neu-Ulm. Der Markt ist inzwischen "sehr eng" Der Landkreis Günzburg ist in vielerlei Hinsicht attraktiv. Es gibt Arbeitsplätze, Kindergärten und Schulen aller Art, (Fach-)Kliniken sind ebenso vorhanden wie Angebote für Kultur, Sport und Freizeit. Kurzum, wie Andrea Holzinger sagt: „Ein ländlicher Charme.“ Die Kehrseite dieser glänzenden Medaille: Der Markt für Immobilien und Baugrundstücke sei unter dem Strich inzwischen „sehr eng“. Dabei ist in den zurückliegenden Jahren fleißig gebaut worden. Mit Ausnahme der Großen Kreisstadt Günzburg ist das Landratsamt als Genehmigungsbehörde letztlich für alle Bautätigkeiten im Landkreis zuständig. 1449 Vorgänge landeten 2018 auf den Schreibtischen der kreiseigenen Bauabteilung, 2017 waren es 1529, 2016 knapp 1400. Jede Menge Arbeit also, zumal es sich bei den Baueingaben nicht nur um Wohnhäuser, sondern auch um Gebäude für Industrie, Gewerbe und Handel dreht. Es bauen immer mehr Investoren Was Wohnhäuser anbelangt, galt lange die Devise: Belichtung, Belüftung, Besonnung. Diese großzügigen Zeiten nach dem Motto „Freie Sicht auf die Alpen“ neigen sich zwangsläufig und vielerorts dem Ende entgegen. Die „reinen Selbstversorger“ geraten nach den Zahlen von Andrea Holzinger in die Minderheit. Selbstversorger heißt: Vater und Mutter besorgen für sich und die Kinder ein Häuschen. Inzwischen bauen immer mehr Investoren, Häuser werden zunehmend mit Einliegerwohnung oder Anbau realisiert, um über Mieteinnahmen einen Teil der Baukosten refinanzieren zu können. Die Grundstücke und Gärten werden kleiner, die Bebauung wird dichter, nicht selten in der weniger attraktiven „zweiten Reihe“. Andrea Holzinger: „Die Bauherren wollen eine maximale Ausnutzung des Raums.“ Nicht selten sind baurechtliche Grenzen Hindernisse Dem stehen nicht selten ältere Bebauungspläne der Städte und Gemeinden im Landkreis entgegen. Höhere Kniestöcke, der Ausbau von Dachgeschossen oder der Bau der aktuell gewünschten Toskana-Häuser mit zwei Vollgeschossen stoßen nicht selten an geltende baurechtliche Grenzen. Hier gibt es Informationen zum Bauen 1 / 4 Zurück Vorwärts Der Wert von Immobilien und (Bau-)Grundstücken steigt im Freistaat stetig an. Nach Angaben des bayerischen Bauministeriums haben die Preise von 2000 bis 2017 jährlich um etwa drei Prozent angezogen. Der Umsatz, der mit Immobilien und Grundstücken getätigt wurde, lag nach den offiziellen Statistiken 2017 bei rund 48 Milliarden Euro, 2014 waren es noch 36 Milliarden.



Der Wert von Eigenheimen war zwischen 2011 und 2017 im bayerischen Durchschnitt um etwa 50 Prozent gestiegen. Dabei gibt es deutliche regionale Unterschiede. Etwa in Niederbayern oder Teilen Frankens liegt die Wertsteigerung unter diesen 50 Prozent, in Oberbayern macht die Wertsteigerung je nach Ort und Lage dagegen bis zu 80 Prozent aus.



Auch im Regierungsbezirk Schwaben haben sich die Kaufpreise für Immobilien in den vergangenen Jahren spürbar erhöht – selbst bei Doppel- und Reihenhäusern sind sie zwischen 2011 und 2017 um etwa 70 Prozent gestiegen. Deutlich in die Höhe sind auch die Kosten für ein Baugrundstück gegangen.



Weitere Informationen sind im Internet unter der Adresse www.bodenrichtwerte.bayern.de zu finden. Die aktuellen Werte der Gutachterausschüsse in den Landkreisen sind dort ab 1. Juli zu finden. Detaillierte Auskünfte über Bau- und Grundstückspreise vor Ort sind in aller Regel gebührenpflichtig. Heimische Interessenten finden Angaben auf der Homepage des Landkreises Günzburg, Auskünfte unter Telefon 08221/95-325. (kai)

Gut möglich, dass derlei Einschränkungen künftig gelockert werden müssen – um Bauen und Wohnen auch im relativ günstigen Landkreis Günzburg noch möglich zu machen. Drei Beispiele unter die Lupe genommen So ist die Situation in Günzburg: Baukräne gehören seit Jahren zum Stadtbild

So ist die Situation in Bibertal: Wachstum nicht um jeden Preis

So ist die Situation in Haldenwang: Eine Schlafstätte mit Erfolg

Themen Folgen