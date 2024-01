Hallenfußball

17:14 Uhr

Mission Titelverteidigung: Findet SC Bubesheim zurück zur alten Stärke?

Plus Nach dem verkorksten Turnier in Nördlingen wollen die Bubesheimer bei der Schwäbischen Meisterschaft wieder ihr hallenfußballerisches Können aufs Parkett bringen.

Am Samstag ab 12.30 Uhr rollt wieder der Futsal-Ball in der Günzburger Rebayhalle. Der SC Bubesheim richtet an diesem Tag nämlich erneut die Schwäbischen Meisterschaften im Hallenfußball für Frauen und Männer aus. Die Bubesheimer sind schon seit mehr als zehn Jahren die Organisatoren der Bezirkstitelkämpfe. „Bei den schwäbischen Meisterschaften sind rund achtzig Mitglieder unseres Vereins im Einsatz. Das geht vom Parkplatzeinweiser über die Helfer beim Verkauf und im VIP-Bereich bis hin zu den Zeitnehmern und der Spielleitung“, erklärt Karl Dirr. Der Bubesheimer Fußballchef und sein rund 15-köpfiges Organisationsteam treffen sich im Vorfeld des Turniers regelmäßig und verteilen die Aufgaben.

Lotto Bayern Hallencup: Viele Helfer in der Günzburger Rebayhalle im Einsatz

Es sei kein Problem, Helferinnen und Helfer zu finden: „Es sind alle sehr gerne und mit Feuer und Flamme dabei. Sie tun es nicht für mich, sondern für unseren SC Bubesheim. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken.“ Der Bubesheimer Spielertrainer Tayfun Yilmaz zählt Türk Gücü Lauingen, den SV Cosmos Aystetten und den TSV 1910 Bobingen zu den Favoriten. „Natürlich wollen wir auch eine gute Rolle spielen. Bubesheim war immer da, wenn es darauf angekommen ist. Das werde ich meinen Spielern vor dem Turnier mit auf den Weg geben“, so Yilmaz.

