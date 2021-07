Kettershausen

vor 16 Min.

Neuorganisation der Verkehrsüberwachung: Kettershausen stimmt zu

Plus Die Kommunale Verkehrsüberwachung, an der die Gemeinde Kettershausen beteiligt ist, wächst. Deshalb will sie sich anders aufstellen. Was geplant ist.

Von Zita Schmid

Die Gemeinde Kettershausen beteiligt sich seit April 2018 an der Kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ) der Städte Illertissen, Senden, Vöhringen, Weißenhorn sowie der Gemeinden Unterroth und Altenstadt. Nun beschloss der Gemeinderat, die Gründung eines Zweckverbandes - mit dem geplanten Namen Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung (ZKV) Iller-Roth-Günz - mitzutragen. Zuvor hatte Martina Matzner, Leiterin der KVÜ, die Hintergründe und Vorgehensweise erklärt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen