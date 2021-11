Landkreis Neu-Ulm

19-Jährige stirbt bei Unfall bei Weißenhorn: Wie gehen die Einsatzkräfte damit um?

Plus Schnee und Eisglätte haben in der Region zu Unfällen geführt. Bei Weißenhorn endete einer für eine junge Frau tödlich. Kräfte der Feuerwehr bekommen nun Hilfe angeboten.

Von Michael Kroha

Wie es genau zum tödlichen Unfall bei Weißenhorn am Montagmorgen kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei schließt aber einen Zusammenhang mit Schnee und Eisglätte nicht aus. Zum Zeitpunkt des Unglücks sei es in der Region zu mehreren Vorfällen gekommen, die sich auf den Wintereinbruch zurückführen lassen, so die Polizei. Für eine 19-Jährige aus dem Kreis Neu-Ulm kam jede Hilfe zu spät. Einsatzkräfte der Feuerwehr Weißenhorn haben zwar "leider Erfahrung" mit solch schlimmen Ereignissen. Dennoch bekommen sie nun Hilfe angeboten.

