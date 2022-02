Illertissen

Kein Sputnik für Bayern: Wie sich der Ukraine-Krieg auf R-Pharm auswirkt

Plus Bayern hat kein Interesse mehr an Sputnik V. Was bedeutet das für R-Pharm in Illertissen, wo der russische Corona-Impfstoff hätte hergestellt werden können?

Von Michael Kroha

Bayern hat angesichts Russlands Vorgehen im Ukraine-Konflikt kein Interesse mehr am russischen Impfstoff Sputnik V, auch nicht an einer Produktion im Freistaat. "Das ist vorbei", sagte Ministerpräsident Markus Söder am Mittwoch im Landtag. Dabei hatte sich der CSU-Politiker einst mit einem "Letter of intent", also einer Absichtserklärung, für 2,5 Millionen Dosen dafür starkgemacht. Allerdings in Zeiten von Impfstoff-Knappheit und Bundestagswahlkampf. Doch die Zeiten haben sich gravierend geändert. Was heißt das nun für das deutsche Tochter-Unternehmen des russischen Pharmakonzerns R-Pharm mit Standort in Illertissen, wo das Präparat hätte hergestellt werden können?

