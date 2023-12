Fahrplanwechsel: Was sich beim Bahnverkehr im Kreis Neu-Ulm ändert

Durch den Fahrplanwechsel am 10. Dezember verbessert sich das Angebot auf der Illertalbahn und beim "Weißenhorner". Abends fallen aber Direktverbindungen weg.

Der europaweite Fahrplanwechsel im Bahnverkehr am Sonntag, 10. Dezember, bringt wie bereits berichtet auch einige Veränderungen im Landkreis Neu-Ulm mit sich. Der Verein Regio S-Bahn Donau-Iller, die bayerische Eisenbahngesellschaft BEG und die Deutsche Bahn informieren vorab über die Verbesserungen, von denen Fahrgäste auf den Strecken zwischen Ulm und Memmingen sowie zwischen Senden und Weißenhorn profitieren. Allerdings wird es auf mehreren Verbindungen am Abend künftig notwendig sein, in Senden oder Illertissen in einen anderen Zug umzusteigen. Wir geben einen Überblick.

Der Verein Regio-S-Bahn Donau-Iller hat gemeinsam mit den Landkreisen Neu-Ulm, Unterallgäu, den Städten Neu-Ulm, Memmingen, der BEG und DB Regio Bayern als Betreiber der Regio-S-Bahn-Linien RS 7 und RS 71 zum Fahrplanwechsel ein neues Fahrplankonzept mit verschiedenen Angebotsverbesserungen für die Fahrgäste erarbeitet. Mit dem erfolgreichen Umbau des Bahnhofs Senden und dessen Eröffnung als barrierefreie Station im Sommer 2023 wurden die Voraussetzungen dafür geschaffen. Mit dem neuen Fahrplanangebot erfolgt eine Verschiebung der Abfahrts- und Ankunftszeiten der beiden Linien RS 7 (Ulm - Memmingen) und RS 71 (Ulm – Weißenhorn) um jeweils etwa 30 Minuten.

Schneller mit dem Zug von Weißenhorn nach Memmingen

Auf der Linie RS 71 von Ulm nach Weißenhorn, die am Wochenende auch ihr zehnjähriges Bestehen feiert, fahren die Züge künftig montags bis freitags am Morgen zwischen 5.30 und 8.30 Uhr und am Nachmittag zwischen 16 und 18 Uhr doppelt so häufig wie bisher. Somit gilt sowohl bei der RS 71 morgens Richtung Ulm und nachmittags Richtung Weißenhorn, als auch bei der RS 7 Ulm – Memmingen im Abschnitt zwischen Ulm und Illertissen in der Hauptverkehrszeit ein Halbstundentakt. Möglich wird diese Taktverstärkung nach Angaben der BEG dadurch, dass die Züge beider Linien zwischen Ulm und Senden gekuppelt als Zugverband fahren und in Senden geteilt beziehungsweise zusammengeführt werden. In Senden besteht künftig Anschluss von den Zügen aus Memmingen zu den Zügen nach Weißenhorn und ebenso von den Zügen aus Weißenhorn zu den Zügen nach Memmingen.

Für Fahrgäste aus Weißenhorn bedeutet das nach Angaben des Vereins Regio S-Bahn Donau-Iller eine deutliche Reisezeitverkürzung Richtung Memmimgen von rund 50 Minuten. Mit der RS 71 von Weißenhorn kommend können die Fahrgäste am gleichen Bahnsteig direkt gegenüber in die RS 7 nach Memmingen umsteigen. Zudem werden mit dem Fahrplanwechsel ganztägig stündliche Halte der Züge der Linie RS 71 in Gerlenhofen eingerichtet.

Die Bahn setzt fünf weitere Triebwagen der Baureihe 622 ein

Hinzu kommen eine bessere Anbindung der Schulstandorte in Weißenhorn in Verbindung mit dem neuen Buskonzept des Landkreises Neu-Ulm, das ebenfalls am 10. Dezember gestartet werden soll. Auch in Senden und Umgebung soll der öffentliche Nahverkehr durch das neue Buskonzept verbessert werden.

Allerdings entfallen bei den Zügen künftig einzelne Verbindungen am Abend oder werden verkürzt. So fahren die Regio S-Bahnen im Spätverkehr zwischen Ulm und Senden etwa stündlich, für die Strecke Ulm – Weißenhorn ist nach 21 Uhr ein Umstieg in Senden nötig. Die letzten zwei Züge der RS 7 ab Ulm verkehren nach Angaben der Deutschen Bahn nur bis Illertissen, wo für die Weiterfahrt nach Altenstadt, Kellmünz und Memmingen in den RE 75 umgestiegen werden muss.

DB Regio Bayern wird für das neue Fahrplankonzept von RS 7 und RS 71 von 10. Dezember an fünf weitere Triebwagen vom Typ Alstom LINT 54 (Baureihe 622) einsetzen, die durch den Freistaat Bayern im Rahmen des laufenden Verkehrsvertrags Dieselnetz Ulm finanziert werden.

Über die neuen Verbindungen von 10. Dezember 2023 an können sich die Fahrgäste unter www.bahn.de und www.ding.eu informieren.