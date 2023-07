Den ersten Ballkontakt der neuen Bezirksliga-Saison hat der Bürgermeister

Fußball

08:54 Uhr

Plus In Egg wird die neue Saison der Bezirksliga Süd eröffnet. Nach dem offiziellen Akt folgt ein unterhaltsames Spiel - mit einem Heimsieg für die Unterallgäuer.

Von Stephan Schöttl

Den ersten Ballkontakt der neuen Saison hatte der Bürgermeister. Wolfgang Walter führte den symbolischen Anstoß aus bei der offiziellen Eröffnung der Spielzeit 2023/2024 der Bezirksliga Süd in Egg. Dass er die Kugel dabei als guter Gastgeber statt der Heimmannschaft dem Liga-Neuling aus Langerringen zuschob, erwies sich später glücklicherweise nicht als schlechtes Omen für das Spiel. Denn der SV Egg gewann seine Punktspiel-Premiere unter der Regie des neuen Trainers Thomas Fackler gegen den Aufsteiger aus der Kreisliga Augsburg mit 4:2 (2:0). Allerdings mussten sich die Günztaler für diesen ersten Dreier ganz schön strecken.

Langerringen begann forsch, versteckte sich vor gut 300 Zuschauerinnen und Zuschauern nicht und hatte auch die ersten guten Möglichkeiten der Partie. Die riesige Chance auf die frühe Gästeführung vergab Stefan Arndt nach einer guten Viertelstunde recht kläglich, als er einen Strafstoß kraftlos genau in die Arme von Eggs Schlussmann Christoph Wassermann schob. Das war gewissermaßen ein Warnschuss für die Hausherren, die sich in der Folgezeit gnadenlos effektiv zeigten. Thorsten Schuhwerk (21.) und Daniel Rauh (27.) brachten Egg bis zur Pause mit 2:0 in Führung.

