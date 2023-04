Fußball

10:47 Uhr

Drei Vereine, ein Ziel: Sie schwören sich auf das Finale im Titelkampf ein

Plus Der SV Egg, TSV Babenhausen und SV Greimeltshofen sind in ihren jeweiligen Spielklassen spitze und auf dem Sprung nach oben. Was hinter den Erfolgen steckt.

Von Stephan Schöttl

Nicht nur in der Fußball-Bundesliga wird jetzt im Kampf um Meisterschaft, Champions-League-Plätze und den Klassenerhalt fleißig gerechnet. Auch die Amateurkicker biegen auf die Zielgerade ein. Fünf Spieltage stehen noch aus, ehe Ende Mai die Entscheidungen fallen. Im Unterallgäu sind gleich drei Mannschaften aus unserem Verbreitungsgebiet spitze – mit besten Chancen auf den Aufstieg. Dazu kommt auch noch der TSV Kettershausen als Tabellenführer der württembergischen Kreisliga A Iller.

SV Egg (Bezirksliga Süd)

„Ich gehe davon aus, dass die Meisterschaft am letzten Spieltag bei uns in Egg entschieden wird“, sagt Abteilungsleiter Thomas Fackler. Dann treffen die Unterallgäuer auf den TSV Bobingen. Momentan sind beide Teams punktgleich an der Tabellenspitze. Der Wiederaufstieg war im Sommer 2022 zunächst einmal zweitrangiges Ziel. Offiziell wollte man nach dem Abstieg aus der Landesliga „oben mitspielen“. Fackler sagt: „Wir sind mit dem bisherigen Verlauf der Saison hochzufrieden. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass man sich nach dem Abstieg so schnell fängt.“ Das Jahr in der Bezirksliga habe der Mannschaft in vielerlei Hinsicht gutgetan. Das Selbstvertrauen ist durchs Gewinnen wieder gewachsen, jüngere Spieler hatten die Möglichkeit, sich eine Klasse tiefer besser weiterzuentwickeln. Das Saisonfinale könnte spannender kaum sein: Die vier Top-Teams Egg, Bobingen, Aystetten und Kaufbeuren spielen in den kommenden Wochen alle noch jeweils gegeneinander, nehmen sich also unter Umständen gegenseitig die Punkte. Als besonderes Zuckerl tritt Egg am 1. Mai im Finale um den Allgäuer Kreispokal gegen den FC Oberstdorf an (15 Uhr, in Betzigau) - zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte.

