Die Bauhoffrage ist immer noch offen

Die VG-Gemeinden wollen einen gemeinsamen Bauhof errichten. Der beschlossene Standort ist immer noch umstritten – zumindest bei den Nattenhausern. Ein zweites Bürgerbegehren wird vorbereitet

Von Emil Neuhäusler

Seit Mitte 2018 ringen die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Krumbach ( Aletshausen, Breitenthal, Deisenhausen, Ebershausen, Waltenhausen und Wiesenbach) um einen gemeinsamen Bauhof. Nach anfänglicher Skepsis in den einzelnen Gemeindegremien bezüglich der Kosten für Personal und Ausrüstung oder dem Finden qualifizierter Bauhofarbeiter setzte sich letztendlich die Einsicht durch, dass es zu einem gemeinsamen Bauhof keine Alternative gibt. Doch schwierig gestaltet sich nun die Suche nach einem geeigneten Standort. Denn der favorisierte am Kreuzberg in Nattenhausen wird von einer großen Mehrheit der dortigen Bürger abgelehnt, so sehr, dass sogar ein Bürgerbegehren in die Wege geleitet wurde. Aus formalen Gründen ist der erste Anlauf gescheitert.

In allen Gemeinden der VG Krumbach werden Aufgaben wie Straßenunterhalt, Grünanlagenpfle-ge, Gewässerunterhalt, Betreuung der Wasserversorgung sowie des Kanalnetzes meist von ehrenamtlichen Mitarbeitern übernommen. Doch die Bürgermeister müssen feststellen, dass immer weniger Menschen sich bereit erklären, diese Aufgaben zu übernehmen. Hinzu kommt auch eine immer komplexer werdende Ausrüstung, deren Einsatz nur über Fachpersonal möglich ist. Zwar sind die Anfangskosten sehr hoch, aber die Bürgermeister waren sich einig, dass das entscheidende Ziel eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Effizienz und daher nicht an erster Stelle der Einsparungsgedanke stehe. In einer ersten Schätzung entstehen für das Projekt einmalige Gesamtinvestitionskosten von 2,1 Millionen Euro. Darin sind bereits Fahrzeuge im Wert von rund 250000 Euro eingerechnet. Zum Start des gemeinsamen Bauhofs sollten vier Mitarbeiter beschäftigt werden. Vom Freistaat Bayern wurde eine Förderung von 76667 Euro zugesagt.

Als geeigneter, von allen Orten der VG möglichst schnell erreichbar Standort, war rasch das alte ÜWK-Gelände in Breitenthal gefunden. Doch aus verschiedenen Gründen kam mit dem Eigentümer kein Vertragsabschluss zustande. Danach wurden viele Standorte auf Tauglichkeit geprüft und der Grund östlich des Kreuzbergs in Nattenhausen, wo sich bereits eine landwirtschaftliche Halle im Osten und ein Übungsplatz für Fahrschüler befindet, kam in die engere Auswahl. Doch als Breitenthals Bürgermeisterin und VG-Vorsitzende Gabriele Wohlhöfler das Planvorhaben den Bürgerinnen und Bürgern von Nattenhausen vorstellte, stellten einige Redner unmissverständlich klar: „Das Dorf will den Bauhof da oben nicht haben!“ Als Argumente führten die Gegner des Kreuzberg-Standortes ins Feld, dass das seit Jahrhunderten gewachsene Landschaftsbild im Umfeld des ehemaligen Burgberges mit Kriegergedächtniskapelle und Kreuzwegstationen durch eine Ansiedlung des Bauhofes versiegelt und für die Nachfahren für immer zerstört werde. Weiterhin wird eine Lärmbelästigung für die Anwohner durch Schallausbreitung im ganzen Tal aufgrund der Höhenlage sowie eine sukzessive Bebauung der Umgebung befürchtet.

Vonseiten des Denkmalamtes und des Naturschutzes im Landratsamt Günzburg erhielten die Gegner keine Unterstützung. Ottmar Frimmel, Leiter der Unteren Naturschutzbehörde, findet diesen Platz sogar ideal. Die Anbindung über die Staatsstraße sei bereits vorhanden, was auch die Lärmbelästigung des Ortes stark reduziere. Die in der Diskussion ins Feld geführten Fledermäuse würden sich laut Frimmel nicht von Lastern oder Maschinen stören lassen. Der Gemeinderat von Breitenthal sprach sich dann einstimmig für diesen Standort aus. Doch die Gegner ließen sich davon nicht überzeugen. Deren verantwortliche Sprecherin Karin Schackert äußerte neben den bereits angeführten Argumenten überhaupt Zweifel an der Notwendigkeit eines Bauhofs.

Zur Aufnahme eines Bürgerbegehrens wurden Ende des vergangenen Jahres 202 gültige Unterschriften vorgelegt, das sind mehr als 50 Prozent der 410 Wahlberechtigten von Nattenhausen. Aber auf Vorschlag der VG-Verwaltung wurde das Bürgerbegehren abgelehnt, vor allem weil die Antragsteller in diesem zwei Fragen zur Abstimmung stellten. Dies sei ein Verstoß gegen das Bestimmtheitsgebot. Der Bürger könne nicht klar erkennen, wofür er seine Stimme abgebe und welche Auswirkungen das habe.

Karin Schackert betont, dass sie von den Folgen eines Bauhofsbetriebes wegen der räumlichen Entfernung selbst nicht betroffen ist. Sie engagiert sich aber für den Ort, der ihr in 38 Jahren zur Heimat geworden ist und in dem sie mit ihrem Mann Peter eine Firma für Magnetspiele aufgebaut hat.

Es gibt Standortalternativen, ist sie sich sicher. So könnte ihrer Meinung nach am Vereinsheim der Bauhof in Verbindung mit dem Neubau eines für beide Ortsteile gemeinsamen Feuerwehrhauses realisiert werden.

Auch wisse sie aus „sicherer Hand“, dass in Deisenhausen ein Firmengebäude mit Lagerhalle zur Miete angeboten wurde. Dies böte ihrer Meinung nach auch die Chance, mit dem Betrieb eines Bauhofes Erfahrungen zu sammeln. Da sie aber überzeugt ist, dass vonseiten der Gemeine überhaupt keine Anstrengungen zur Findung von Alternativen betrieben werden, arbeitet sie bereits am zweiten Anlauf für das Bürgerbegehren, diesmal jedoch mit anwaltlicher Unterstützung.

Entscheidend wird dann sein, wie sich die Bürgerinnen und Bürger des doppelt so großen Ortsteils Breitenthal bei der Abstimmung verhalten.

Vonseiten der Gemeinde wurde inzwischen, erklärte Bürgermeisterin Wohlhöfler, wie mit der Bürgerinitiative abgesprochen, die Aufstellung des Bebauungsplanes „Sondergebiet VG Bauhof“ weiterverfolgt.

Der Bebauungsplanentwurf war, um den Bürgern die Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben, vier Wochen öffentlich ausgelegt worden.

Wohlhöfler will zeitnah mit dem Gemeinderat und der Bürgerinitiative wegen des weiteren Vorgehens in Kontakt treten.

