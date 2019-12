vor 3 Min.

Krumbach: Wer heiraten will, muss „einen Parkplatz weiter“

Standesamt Krumbach/Schwaben: So lautet die Bezeichnung des Standesamtes in Krumbach, das ab Januar 2020 auch für die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach zuständig ist. Unser Bild zeigt Thomas Mayer, Leiter des Krumbacher Standesamtes, und seine Stellvertreterin Waltraud Rogg.

Plus Zum neuen Jahr übernimmt das Standesamt Krumbach auch die Aufgaben des Standesamtes der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach. Was dies in der Praxis bedeutet.

Von Peter Bauer

„Es liegt ja sozusagen nur ein Parkplatz dazwischen“, sagt Thomas Mayer schmunzelnd. Auch mit Blick auf diese räumliche Nähe zwischen beiden Behörden ist er zuversichtlich, dass die Zusammenführung des Standesamtes der Stadt Krumbach und der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach zum 1. Januar 2020 problemlos über die Bühne gehen wird. Das Standesamt Krumbach übernimmt dann auch die Aufgaben des Standesamtes der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach (dazu gehören Aletshausen, Waltenhausen, Ebershausen, Breitenthal, Deisenhausen und Wiesenbach.

Weitere Informationen zum Thema Standesamt finden Sie hier: Ein Krumbacher Amt und die ganze Dimension des Lebens Standesamt: Kooperiert die VG Ziemetshausen bald mit der Mindelstadt? Ein gemeinsames Standesamt Mayer ist seit 2014 Leiter des Bereichs Standesamt der Stadt Krumbach. Der Dezember ist, wie er berichtet, Jahr für Jahr ein besonderer Monat im Standesamt. Einige Paare wollen noch im „alten“ Jahr heiraten, die meisten in der Regel noch vor Weihnachten. Sieben Hochzeiten seien es diesmal bis Mitte Dezember gewesen, erläutert Mayer. Oft seien es Paare, die keine spektakuläre Hochzeit mit umfassender Vorbereitung wünschen würden. Wenn es dann mit Papieren und Dokumenten keine Probleme gebe, könnten Anmeldung zur Hochzeit und Eheschließung gewissermaßen „sofort“ über die Bühne gehen. In den letzten Tagen des Jahres wird es dann aber im Standesamt in der Regel ruhig. Am 31. Dezember ist geschlossen. Am 30. Dezember gab es, wie Mayer mitteilt, keine Hochzeit, am 27. Dezember eine einzige. Haltbare „Urkunden-Tinte“ im Krumbacher Standesamt. Bild: Peter Bauer Hier zeigt sich, dass der Jahreswechsel offensichtlich keine große Rolle spielt, wenn es ums Heiraten geht. „Die meisten Paare heiraten gerne im April, Mai oder Juni“, bestätigt Mayer. Doch ein Standesamt ist ja nicht nur fürs Heiraten zuständig. Geburten und Sterbefälle werden hier urkundlich bearbeitet. „Und da sammelt sich nach den Feiertagen dann doch einiges an“, sagt Mayer. Eine besondere Zäsur zum Jahreswechsel Diesmal ist der Jahreswechsel im Bereich Standesamt eine besondere Zäsur. Die Stadt Krumbach übernimmt die Aufgaben des Standesamtes der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach ab 1. Januar 2020. Über viele Monate hinweg wurde dieser Zusammenschluss vorbereitet, im Stadtrat und den verschiedenen Gemeinderäten gab es entsprechende positive Abstimmungen. Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler von der Verwaltungsgemeinschaft und Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer unterzeichnen vor einigen Monaten die Übertragung des Standesamtes der VG an Krumbach. Mit dabei sind die Standesbeamten Thomas Mayer und Dieter Gumpinger (hinten von links) und in der Mitte VG-Standesbeamtin Margaretha Christ. Bild: Brigitte Scholz Anlass für die Entscheidung war zunächst der anstehende Ruhestand der langjährigen Leiterin des Standesamtes der Verwaltungsgemeinschaft, Margaretha Christ. Hinzu kommt, dass die Beschaffung von EDV-Programmen insgesamt komplexer und teurer wird. „Dies lässt die Aufgabenübertragung in eine Hand sinnvoll erscheinen“, hat Thomas Mayer wiederholt betont. Bei der Zusammenführung der Daten greifen Stadt und VG auf die Dienste der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) zurück. Mayer ist zuversichtlich, dass die standesamtliche Integration zum Jahreswechsel problemlos über die Bühne geht. Dann mag es zunächst schon noch Fälle geben, in denen Menschen in den Büros der Verwaltunsgemeinschaft Krumbach (Rittlen) auftauchen, wenn es um standesamtliche Dienste geht. Aber, wie Mayer sagt, die Räume des Krumbacher Rathauses (Nattenhauser Straße) sind dann ja nur „einen Parkplatz entfernt.“

