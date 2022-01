Krumbach

Corona-Protest: 500 Menschen liefen am Montagabend durch Krumbach

Plus Der Protest gegen Corona-Maßnahmen wurde in sozialen Netzwerken organisiert, lief jedoch ohne Parolen oder erkennbaren Veranstalter in Krumbach ab. Wie die Polizei dabei agierte.

Von Annegret Döring

Erneut fanden am Montagabend zahlreiche Demonstrationen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West statt. Bereits am letzten Montag des Jahrs 2021 hatte es solche Aufzüge gegeben. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl diesmal insgesamt auf etwa 4000 Personen, so die Pressestelle des Polizeipräsidiums. Auch in Krumbach gab es einen Marsch mit rund 500 Teilnehmenden durch die Stadt, der rund eine Stunde lang dauerte.

