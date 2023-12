Krumbach

18:00 Uhr

So lief der unangemeldete Protest der Bauern in Krumbach

Zahlreiche Landwirte aus der Region protestierten am Freitag in Krumbach gegen die Kürzungsbeschlüsse der Berliner Ampel-Regierung.

Plus Landwirte aus der Region demonstrieren am Freitag lautstark gegen die umstrittenen Pläne der Ampel-Regierung. Wie Stadt und Polizei den Ablauf bewerten.

Von Mira Herold-Baer, Peter Bauer

Laut hupend durch Krumbach: Mit rund 100 Traktoren protestierten Landwirte am Freitag gegen die Beschlüsse der Berliner Ampel-Koalition. Diese plant unter anderem, die Steuervergünstigung für Agrardiesel zu streichen. Laut Polizei lief die nicht angemeldete Aktion ohne Zwischenfälle ab. Kritik gab es von Krumbachs 2. Bürgermeister Gerhard Weiß: "Die Veranstaltung war detailliert durchorganisiert, da haben sich doch nicht zufällig einige Landwirte getroffen. Da wäre es gut gewesen, wenn die Organisatoren auf die Stadt zugegangen wären."

Unter den Landwirten brodelt seit den jüngsten Kürzungsbeschlüssen der Ampel-Regierung die Stimmung. In den vergangenen Tagen gab es zahlreiche Protestaktionen, unter anderem in Memmingen und Mindelheim. Was folgt jetzt in Krumbach? In diversen Kanälen der sozialen Medien (unter anderem Telegram) gab es Andeutungen, doch weder die Stadt, die Polizei, das Landratsamt oder auch das Staatliche Schulamt wussten konkret, was da kommen würde. Gegen 10 Uhr zeichnete sich dann deutlich ab, dass es eine großangelegte Protestaktion wird – mit Teilnehmern aus einer Region, die vom Unterallgäu bis hinüber in den Kreis Neu-Ulm reicht.

