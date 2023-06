Autenried/Leipheim

vor 49 Min.

Auf die Plätze: So bereiten sich Leipheimer Boxer auf den Landkreislauf vor

Plus Am Samstag in einer Woche findet der Landkreislauf in Autenried statt. Wie sich die Boxabteilung des VfL Leipheim darauf vorbereitet.

Von Alois Thoma Artikel anhören Shape

Die Boxabteilung des VfL Leipheim war in den vergangenen Jahren Dauergast beim Landkreislauf. Mit mindestens drei Teams, letztes Jahr in Gundremmingen sogar mit fünf, war sie stets bei dieser Breitensportveranstaltung vertreten. Und daran wird sich nichts ändern. Wenn am 1. Juli auf dem Sportgelände der GV Eintracht Autenried der Startschuss für den Staffellauf fällt, dann hofft Fitnessboxtrainer und Teammanager Werner Bidell, fünf Sechser-Teams ins Rennen schicken zu können.

Gemeinsam ins Ziel kommen beim Lauf des Landkreises Günzburg

Boxen und Laufen, wie harmoniert das? „Ganz einfach“ sagt Bidell. „Laufen ist Bestandteil unseres Trainingsprogramms.“ Und so biete sich die Teilnahme am Landkreislauf geradezu an, schließlich handle es sich hier um eine Teamveranstaltung, bei der alle Sportlerinnen und Sportler miteinander, egal ob Profi- oder Amateur-Läufer, aktiv sein können. „Gemeinsam ins Ziel“, lautet das Motto.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen