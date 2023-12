Dießener Polizei ist künftig für weitere Gemeinden zuständig

Bei der Polizei im Landkreis Landsberg ändert sich einiges: Acht Gemeinden am Lechrain werden ab 1. Januar von der Inspektion in Dießen aus betreut.

Die Polizei im Landkreis Landsberg wird teilweise neu organisiert. Acht Gemeinden, die bislang zum Zuständigkeitsbereich der Landsberger Inspektion gehört haben, werden ab 1. Januar dem Dienstbereich der Dießener Polizei zugeschlagen. Das hat das Polizeipräsidium Oberbayern Nord jetzt mitgeteilt.

Der Dienstbereich der Polizeiinspektion Dießen wird um die Gemeinden Eresing, Windach, Hofstetten, Thaining, Vilgertshofen, Reichling, Rott und Apfeldorf vergrößert. Diese Anpassungen der Zuständigkeitsbereiche erfolgten unter Berücksichtigung von Arbeitsbelastungsfaktoren, der Bevölkerungsstatistik und der zu betreuenden Fläche, heißt es in einer Mitteilung. Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord möchte damit die Belastung beider Polizeiinspektionen im Landkreis Landsberg ausgleichen und an die durchschnittliche Auslastung anderer Dienststellen im Verband angleichen.

Die Dießener Polizei ist ab 1. Januar für weitere 16.000 Einwohner zuständig

Durch den Zuwachs ist die Polizeiinspektion Dießen für etwa weitere 16.000 Bürgerinnen und Bürger zuständig. Im bisherigen Dienstgebiet mit Dießen, Eching, Finning, Greifenberg, Schondorf und Utting leben etwa 27.000 Menschen. Dennoch bleibt das Landsberger Dienstgebiet mit rund 80.000 Einwohnern deutlich größer als das Dießener.

Die Polizeiinspektion Dießen profitiere durch den Zuständigkeitszuwachs durch zusätzliches Personal und gewinne an Bedeutung im Landkreis Landsberg. Die Polizeiinspektion Landsberg profitiere ebenfalls von ihrem neuen verkleinerten Zuständigkeitsbereich, da trotz der Übergabe von örtlichen Zuständigkeiten an die Polizeiinspektion Dießen keine Reduzierung des eigenen Personalkörpers erfolge. Im Ergebnis führe die Dienstbereichsverschiebung zu einer Steigerung der polizeilichen Präsenz. Hierbei habe das Polizeipräsidium Oberbayern darauf geachtet, dass infolge der Verschiebung der Dienstbereichsgrenzen die polizeilichen Anfahrtswege grundsätzlich verkürzt werden und so mit schnelleren Reaktionszeiten verbunden sind.

Bürgerinnen und Bürger können für die Anzeigenerstattung oder sonstige polizeiliche Belange weiterhin jede bayerische Polizeidienststelle aufsuchen. Die damit zusammenhängende Bearbeitung, die Einsatzabwicklung sowie die Streifentätigkeit werden jedoch für die Gemeinden Eresing, Windach, Hofstetten, Thaining, Vilgertshofen, Reichling, Rott und Apfeldorf ab dem 1. Januar 2024 von der Polizeiinspektion Dießenübernommen.

Neben dem einheitlichen bekannten Polizeinotruf 110 für Notfälle ist die Polizeiinspektion Dießen am Ammersee für allgemeine Belange unter der Rufnummer 08807/9211-0 erreichbar. (AZ)