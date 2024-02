Eishockey

HC Landsberg feiert wichtigen Sieg gegen Ulm/Neu-Ulm

Plus In den Pre-Play-offs der Eishockey-Bayernliga geht der HC Landsberg gegen die Devils Ulm/Neu-Ulm mit 1:0 in Führung. Am Sonntag können die Riverkings die Play-offs klarmachen.

Der HC Landsberg hat den ersten Schritt in Richtung Play-offs gemacht. Mit 5:2 setzten sich die Riverkings gegen die Devils Ulm/ Neu-Ulm durch. Am Sonntag können die Landsberger mit einem zweiten Sieg die Best-of-Three-Serie der Pre-Play-offs zu ihren Gunsten entscheiden.

Die Devils bleiben ein „dankbarer“ Gegner für die Landsberger: Nach vier Siegen inclusive Vorbereitung, folgte Sieg Nummer fünf – der vermutlich bislang wichtigste für den HCL. Hatte Landsbergs Trainer Martin Hoffmann bislang oft die schwache Chancenverwertung seines Teams bemängelt, so konnte er sich diesmal – im ersten Drittel – nicht beklagen. Sechs, vielleicht sieben Schüsse gaben die Riverkings aufs Tor der Devils ab – zwei Treffer sprangen dabei raus. Auf der anderen Seite hatte HCL-Keeper Moritz Borst in den ersten gut zehn Minuten alle Hände voll zu tun. Mit tollen Paraden und dem nötigen Glück hielt er seinen Kasten aber sauber. Zugleich überzeugten die Landsberger sowohl in Über- als auch Unterzahl.

